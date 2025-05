Uzi wird der zweite League of Legends in die Hall of Legends aufgenommen

HQ

Riot Games kündigte letztes Jahr an, dass es ein Hall-of-Fame-ähnliches System für kompetitive League of Legends einrichtet, um die Besten der Besten im Esport zu dokumentieren und zu verewigen. Es ist bekannt als das Hall of Legends, und es überrascht nicht, dass der erste Neuzugang Lee "Faker" Sang-hyeok für seine geschichtsträchtige, unübertroffene und anhaltende Karriere war. Nun wurde der zweite Neuzugang bekannt gegeben.

Der Neuzugang im Jahr 2025 soll der Chinese Jian "Uzi" Zihao sein. Uzi hat auch eine sehr geschichtsträchtige und langwierige Karriere hinter sich, die sich über rund ein Jahrzehnt erstreckte und zuletzt im Dezember 2023 zu Ende ging. In dieser Zeit gewann er Weltmeisterschaften, erwies sich als einer der stärksten Mechaniker der Welt und sicherte sich eine Reihe von Einzelrekorden und Trophäen, was ihn zu einem der Besten der Welt macht.

Über Uzi und seine Referenzen fügt Riot hinzu: "Uzi wird weithin als einer der größten Bot-Laner in der Geschichte von League of Legends gefeiert und elektrisierte die Fans mit seiner mechanischen Präzision und seinem furchtlosen Spiel. Er stieg mit Royal Club in der LPL auf und dominierte später mit Royal Never Give Up (RNG) und trug dazu bei, die Grenzen der Profiszene neu zu definieren. Der starke Wettbewerb und die tiefe Verbindung von Uzi zu den Fans waren ausschlaggebend dafür, dass E-Sport in China in den Mainstream gelangte. Seine herausragenden Leistungen bei den Weltmeisterschaftsfinals 2013 und 2014 – und seine krönenden Erfolge 2018 – festigten sein Vermächtnis als globale Ikone."

Uzi wird am 27. Mai offiziell zum Hall of Legends hinzugefügt, und um diese Einführung zu feiern, hat sich Riot mit Mercedes zusammengetan, um eine einzigartige maßgeschneiderte G-Klasse zu kreieren, die als Leiter Kommunikation und Marketing der Mercedes-Benz AG ein "ständiger Begleiter sein wird, der ihn immer an seine großen Errungenschaften erinnert ". Bettina Fetzer, erklärt.