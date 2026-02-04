US-Staatsanwälte fordern eine lebenslange Freiheitsstrafe für einen Mann, der wegen des Versuchs, Trump in Florida zu ermorden, verurteilt wurde

HQ

US-Bundesstaatsanwälte fordern eine lebenslange Haftstrafe für Ryan Routh, den Mann, der 2024 wegen versuchten Ermordungsversuchs an Donald Trump während eines Golfausflugs in Florida verurteilt wurde. Routh soll am Mittwoch von der US-Bezirksrichterin Aileen Cannon in Fort Pierce verurteilt werden, nachdem er unter anderem wegen versuchter Tötung eines Präsidentschaftskandidaten und mehrerer Waffendelikte verurteilt wurde.

Laut Staatsanwaltschaft verbrachte Routh Wochen mit der Planung des Angriffs, bevor er sich in der Nähe von Trumps Golfclub in West Palm Beach positionierte und mit einem Gewehr durch das Gebüsch zielte, während der damalige republikanische Kandidat spielte. Ein Secret-Service-Agent entdeckte ihn, bevor Trump das Gebiet betrat, woraufhin der Agent das Feuer eröffnete, nachdem Routh seine Waffe auf den Agenten gerichtet hatte. Routh floh ohne Schuss und wurde später verhaftet.

Die Staatsanwaltschaft argumentiert, dass Routh keine Reue zeigt und weiterhin die Verantwortung für seine Taten ablehnt, was eine lebenslange Freiheitsstrafe nach bundesstaatlichen Richtlinien rechtfertigt. Sein Verteidiger hat stattdessen eine verkürzte Strafe von 20 Jahren plus eine obligatorische Strafe von sieben Jahren beantragt, mit Berufung auf sein Alter und mit der Begründung, dass eine Strafe unter lebenslanger Haft ausreichen würde. Später heute werden wir mehr erfahren...

Versuchter Attentat auf Trump in Florida (September 2024):