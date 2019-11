Update wechselt vier neue Helden in Hearthstone Battlegrounds ein

Anfang des Monats enthüllte Blizzard auf ihrer Blizzcon einen neuen Spielmodus namens Battlegrounds für Hearthstone: Heroes of Warcraft. Eine Beta-Version ist ziemlich schnell danach gestartet, um Fans einen Vorgeschmack darauf zu geben. Nun hat der "Autobattler" ein Update erhalten, mit dem vier neue Helden in den Spielmodus gelangen - vier alte Figuren verlassen den Champion-Pool im Gegenzug. Gleichzeitig hat Blizzard die Punktevergabe bei Ranglistenspielen überarbeitet. Die Erstplatzierten eines Matches werden ab sofort nicht mehr so viele Punkte gutgeschrieben. Ansonsten informierte das Studio bereits über ein nächstes Update, das im Dezember ansteht und weitere Helden rein und raus rotieren wird. Darüber hinaus sind zwei neue Schergen, weitere Karten und zusätzliche Statistiken geplant, die euch einen tieferen Einblick über eure Ergebnisse geben. Mehr Infos zu all dem lest ihr beim Entwickler nach.

Sir Finley Mrrgglton (links), Brann Bronzebeard (rechts).