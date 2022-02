Update mit neuen Herausforderungen in Pokémon-Legenden: Arceus eingeführt

HQ

Im Laufe des Tages wird Pokémon-Legenden: Arceus mit dem sogenannten „Daybreak"-Update (bei uns hat der Code den Titel „Ein neuer Tag in Hisui" erhalten) auf Version 1.1.0 aktualisiert. In der Hisui-Region wurden merkwürdige Vorkommnisse gemeldet, die seltene Pokémon dazu bringen, sich in Massen zu versammeln. Ihr müsst diese Vorfälle untersuchen und herausfinden, was die Veränderung im Verhalten der Pokémon verursacht. Die Quest ist erst nach Abschluss der Hauptgeschichte verfügbar.

In eurem Quartier könnt ihr ab sofort an der sogenannten „Traumkampfserie" teilnehmen, um im Schlaf gegen herausfordernde Feinde, wie Dialga und Palkia, anzutreten. Falls ihr für diese Duelle noch nicht gewappnet seid, dann findet ihr im Übungsplatz im Jubeldorf neue Kontrahenten, die eure Fähigkeiten auf die Probe stellen. Nach getaner Arbeit könnt ihr euch in Zukunft übrigens mit anderen NPCs im Fotoatelier ablichten lassen.

Mit dem Passwort "ARCEUSADVENTURE" könnt ihr noch bis zum 31. März 2022 (15:59 Uhr) je 30 Hyper-, Tonnen- und Düsenbälle ergattern. Diese Geschenke verteilt Game Freak anlässlich des japanischen Geburtstags der ersten Pokémon-Generation.

Der Chief Operating Officer von The Pokémon Company, Takato Utsunomiya, hat heute übrigens auch eine „Online-Zeichentrickserie" angekündigt, die in Hisui spielt. Der Manager verrät uns, dass dieser Anime einer eigenständigen Handlung folgen und noch im Laufe des Jahres veröffentlicht wird.

