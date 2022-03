Update führt gleichgeschlechtliche Paare in Haven ein

HQ

The Game Bakers' 3D-Abenteuer Haven fokussiert sich in seiner Erzählung auf den Aspekt einer romantischen Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren Yu und Kay, die auf einem fremden Planeten notgelandet sind. Um es mehr Spielern zu ermöglichen, sich in das vielschichtige Verhältnis dieser beiden Spielfiguren einzufühlen, haben die Entwickler ein neues Update veröffentlicht, mit dem ihr das Geschlecht der Hauptfiguren anpassen dürft.

Es ist möglich, Yu und Kay entweder als Mann oder als Frau darzustellen. Ihr beeinflusst auf diese Weise lediglich das Erscheinungsbild und die oder den SynchronsprecherIn der jeweiligen Figur. Die beiden Protagonisten von Haven folgen keinen streng traditionellen Geschlechtsbildern, deshalb ist der Wechsel so leicht umzusetzen. Besitzer des Spiels können das Update ab sofort auf PC, Playstation 4/5, Xbox One/Series und Nintendo Switch herunterladen. Falls ihr mehr über den Titel erfahren wollt, findet ihr in unserer Kritik einen umfassenden Eindruck.

