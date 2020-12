Update #4 von Doom Eternal wirft euch ins "Super Gore Nest"

You're watching Werben

Bethesda und id Software haben heute ein neues Update für Doom Eternal angekündigt, weil der Titel gerade wieder in aller Munde ist. Die Switch-Version erscheint am 8. Dezember digital, PC-Spieler können den Titel ab dem 3. Dezember im Zuge des kostenpflichtigen Xbox-Game-Pass-Abonnements spielen und Update #4 behebt ein paar kleinere Spielfehler am sehr guten Dämonen-Shooter.

Gleichzeitig steckt im neuen Code ein forderndes Master-Level namens "Super Gore Nest", das brachiale Belohnungen verteilt. Diese Herausforderung könnt ihr auf Wunsch hin nur mit einer deftigen Combat Shotgun abschließen, um euch einen Skin im klassischen Grün zu verdienen. Damit schwebt der Doom-Slayer dann sicherlich im siebten Nostalgie-Himmel. Detaillierte Informationen zum neuen Update gibt es im Bethesda-Blog.