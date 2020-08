Unzerstörbare Event-Drohnen düsen durch Rainbow Six: Siege

In den letzten 50 Monaten hat sich Ubisoft gut um Rainbow Six: Siege gekümmert und diese Unterstützung wird in absehbarer Zeit nicht so schnell nachlassen, beteuert der Entwickler. Die zweite Saison vom fünften Jahr des Online-Taktik-Shooters fährt mit einem futuristischen Event auf, das Spielern etwas Abwechslung verschaffen dürfte. In "M.U.T.E. Protocol" spielen zwei Teams à fünf Spieler eine Variante des Spielmodus "Bereich sichern" auf einer abgefahrenen Sci-Fi-Version der Karte Turm.

Der Clou besteht darin, dass sich die Spieler jederzeit in ihre ferngesteuerten Drohnen verwandeln können, um im entstehenden Chaos mit ihren Überwachungssystemen zu verschwinden. Die kleinen Geräte sind kugelsicher und eignen sich somit hervorragend zur Identifikation von Hinterhalten und Gefahrenzonen. Nicht alle Operatoren sind aufgrund ihrer Fähigkeiten in diesem temporären Spielmodus verfügbar, doch 41 Charaktere bleiben dem Spaß erhalten. Abgerundet wird die Aktion von neuen, kosmetischen Anpassungsoptionen, die ganze Aktion läuft noch bis zum 17. August.