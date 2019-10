You watching Werben

Die reduzierte Präsentation ist besonders effektiv, da sie zum Slapstick-Humor passt, der sich durch das Spiel zieht.

Manchmal kann man sich in ein Spiel verlieben, bevor man es überhaupt gespielt hat und ich gebe gern zu, dass das bei mir und dem Untitled Goose Game der Fall war. Ich war fasziniert von diesem schrulligen, neuen Stealth-Puzzler vom Entwickler House House, seitdem sie ihn uns zum ersten Mal gezeigt haben. Die Aussicht Sandwiches zu stehlen und allerlei Unheil zu verursachen, während man als ungezogene Gans spielt, fasziniert bereits, noch ehe man einen Controller in den Händen hält. In Anbetracht dieser unangemessen hohen Erwartungen war ich bereit, meine Hoffnungen auf die Belastungsprobe zu stellen. Glücklicherweise kann ich sagen, dass ich eine fantastische Zeit hatte, als ich in Form einer Ente durch das verschlafene Sandkastendorf watschelte, in dem das Spiel stattfindet.

Es ist keine besonders lange Erfahrung und ihr werdet in ein paar entzückenden Stunden mit dem Spiel fertig sein. Das erste opportunistische Verbrechen der Titelgans besteht darin, ein lecker aussehendes Sandwich zu stehlen, das unschuldig auf einer Bank liegt und uns frech in Versuchung führt. Dieser erste Akt des asozialen Verhaltens wird eine regelrechte Lawine an Schandtaten anstoßen, die wir den Menschen in diesem schlichten, aber charmanten Dorf in Cel-Shading-Optik zufügen. Und bevor ihr es wisst werdet ihr so ziemlich alle verärgert haben. Böse Gans.

Fortschritte lassen sich durch das Abstreichen von Tätigkeiten auf einer To-Do-Liste erzielen und alles, was da drauf steht, ist gemein. Kinder dürfen also endlich den ganzen Unfug anstellen, den ihnen immer (aus gutem Grund) verboten wird, während Erwachsene nach Herzenslust über die saukomischen Situationen lachen dürfen, ohne sich um ihre Vorbildfunktion sorgen zu müssen. Wir wollen die verschiedenen Dinge nicht verderben, die House House mit ihrer Gans anstellen wird, aber es gibt eine breite Auswahl an Aufgaben, die zum Experimentieren einladen. Sobald die meisten Ziele in einem Bereich erledigt wurden, öffnet sich ein neuer Weg zum nächsten Gebiet.

You watching Werben

Ihr werdet das Quaken lieben, versprochen.

Was uns beim Erledigen dieser Aufgaben beeindruckt hat, ist die Flexibilität, mit der sie sich bewerkstelligen lassen. Oft werdet ihr feststellen, dass es mehr Möglichkeiten gibt, ein Ziel zu erfüllen, als zuerst ersichtlich sind. Wir können menschliche Charaktere anlocken oder provozieren, indem wir ihre Ordnung durcheinanderbringen oder eine Ablenkung schaffen. Dadurch dringen wir in neue Gebiete vor oder gelangen an einen wichtigen Gegenstand. Die Gans kann mit ihrem Schnabel Gegenstände aufnehmen - kleinere Dinge trägt sie ganz elegant und wenn etwas zu schwer ist, zieht sie es hinter sich her. Manchmal stört das Personen in der Nähe, die uns dann an unserem Unsinn hintern wollen und uns verscheuchen. Wenn bei einem Vorgang Geräusche entstehen, wird das mit niedlichen Bleistiftlinien angezeigt, die um laute Objekt herum erscheinen.

Unsere Gans kann watscheln oder rennen, mit den Flügeln schlagen, sich tief hocken (was sehr nützlich ist, wenn man sich unter oder hinter etwas verstecken will) und - und das ist das Nützlichste überhaupt - quaken. Der Ruf der Ente zieht die Aufmerksamkeit der Dorfbewohner auf sich und das kann uns dabei helfen, an ihnen vorbeizuschlüpfen oder etwas unter ihrer Nase aufzuklauben. Häufig müssen wir an den Menschen vorbeischleichen oder darauf warten, dass die Leute ihrer Routine nachgehen. Dann können wir unbemerkt um sie herumschleichen oder etwas holen, das für unser aktuelles Ziel benötigt wird. Manchmal muss man über die richtige Lösung nachdenken, aber häufig genug ist die Lösung intuitiv und nicht allzu herausfordernd, deshalb ist Untitled Goose Game ein echter Spaß für die ganze Familie.

Die reduzierte Präsentation ist besonders effektiv, da sie zum Slapstick-Humor passt, der sich durch das Spiel zieht. Allerdings ist es der Soundtrack, der der Grafik letztlich die Show stiehlt. Die dezent eingesetzten Pianonoten wurden vom Komponist Dan Golding aus den Preludes von Claude Debussy adaptiert und sie ergänzen auf wunderbare Weise die sanfte und spielerische Natur des Spiels. Der Soundtrack entsteht nur in chaotischeren Momenten und entspannt sich, während der Spieler herausfindet, was als Nächstes zu tun ist.

You watching Werben

Wie stolz die Gans über ihre Schandtaten ist, ist bereits ein süßes Verbrechen für sich.

Wie bereits erwähnt ist Untitled Goose Game nicht besonders lang und die meisten Leute werden es in ein oder zwei Spielstunden abschließen. Es gibt allerdings noch sekundäre Ziele, die freigeschaltet werden, sobald man die Hauptgeschichte abgeschlossen hat (wir lächeln immer noch über das Ende). Man kann anschließend verschiedene Geschwindigkeits-Herausforderungen meistern, falls ihr möglichst viel aus der Erfahrung herausholen möchtet. Es gibt viele Gründe für eine Rückkehr und das schließt auch die verschiedenen Möglichkeiten mit ein, früher gelöste Probleme noch einmal auf eine andere Art und Weise anzugehen - die Erfahrung wird sich dadurch aber leider nur ein wenig unterscheiden.

Obwohl Untitled Goose Game so kurz ist und ein oder zwei etwas undurchsichtige Rätsel enthält, ist es ein absolutes Vergnügen von einem Spiel, das Eltern ohne Zweifel mit ihren Kindern genießen werden. Ich sage das nicht leichtfertig, aber House House hat wahrscheinlich das charmanteste Spiel entwickelt, die ich je gespielt habe. Das größte Vergehen des Spiels ist es daher, dass es viel zu früh vorbei ist. Es dauert vielleicht nicht so lang, doch es könnten zwei der unterhaltsamsten Stunden werden, die ihr in diesem Jahr mit einem Spiel verbringen werdet.