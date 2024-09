Until Dawn Remake Studio entlässt Mitarbeiter

HQ

Until Dawn Remake-Entwickler Ballistic Moon hat etwas mehr als einen Monat vor der Veröffentlichung des Spiels am 4. Oktober eine Reihe von Mitarbeitern entlassen. Wie Eurogamer entdeckt hat, haben einige ehemalige Mitarbeiter in den sozialen Medien ihren Abschied angekündigt.

Der technische Designer Harry Williams und die Junior-Spieldesignerin Cassy Cornish gaben beide bekannt, dass sie entlassen werden. Ballistic Moon hat sich noch nicht zu den Entlassungen geäußert, und wir sind uns nicht sicher, wie viele andere ebenfalls entlassen wurden.

Einmal mehr erweist sich das Jahr 2024 als noch schlimmer als das Jahr 2023, wenn es um Entlassungen geht. Wir haben gesehen, wie Tausende von Menschen ihren Job in der Gaming-Branche verloren haben, und man fragt sich, wie stabil die Branche ist.