Unsere Hoffnungen für EA Sports WRC 24

EA Sports macht, wie wir alle wissen, jährlich Sportspiele, und das schon seit Menschengedenken, einschließlich Codemasters' eigener Cash Cow: der F1-Serie. Jedes Jahr eine neue Version mit kleinen Verbesserungen, die genauso gut mit einem einfachen Patch hätten geliefert werden können, aber dank genügend cleverem Marketing und saisonalen Inhalten strömen die Fans in Scharen und zahlen Jahr für Jahr den vollen Preis. Im Fall von WRC kaufte Codemasters die Lizenz, bevor EA das Studio kaufte, und es gab Gerüchte, dass WRC nicht jedes Jahr veröffentlicht wird, sondern dass es in den fünf Jahren, in denen EA die Lizenz hält, zwei Spiele geben wird, die in Form von DLCs aktualisiert werden. Ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird. Mit EA Sports WRC ist zu wenig passiert, als dass es über 2024 hinaus weiterleben könnte. Ich denke, das nächste Spiel wird Ende Juni angekündigt und im September veröffentlicht.

Ein bleibendes Gefühl nach 200 Stunden mit EA Sports WRC ist, dass es im Vergleich zu Dirt Rally 2.0 zu einfach ist. Die Autos gehen nicht auf die gleiche Weise kaputt, die Etappen sind fehlerverzeihender mit weniger rücksichtslosen Gräben und das Gefühl für die Geschwindigkeit ist geringer.

Der Sound ist, wie auch die Grafik, in WRC deutlich schlechter als im mittlerweile fünf Jahre alten Dirt Rally 2.0, was ziemlich absurd ist.

Es muss noch viel passieren - auch wenn die Zeit knapp ist - damit die WRC so schnell gedeihen und wachsen kann, wie es die Formel-1-Titel in den letzten 10 Jahren getan haben. Nicht, dass EA Sports WRC ein schlechtes Spiel wäre (ganz im Gegenteil), sondern weil es Dirt Rally 2.0, das mittlerweile mehr als fünf Jahre alt ist, deutlich unterlegen ist. Codemasters weiß das. EA Sports WRC ist nicht annähernd so populär geworden wie Dirt Rally 2.0 und ist es immer noch, was bedeutet, dass vieles von dem, was im letztjährigen Rallye-Spiel eingeführt wurde, logischerweise überarbeitet werden muss.

Was an der WRC so konstant gut ist, ist die Auswahl an Autos und das Gefühl der Autos sowie die Vielfalt der verschiedenen Länder und Etappen.

Codemasters versprach echte Triple-Monitor-Unterstützung, die aber leider nie zustande kam.

Für meinen Teil muss sich der Fokus ein wenig verschieben. Von einem Controller-fokussierten Spiel mit lässig-stilisierten Leveln, hauptsächlich in Finnland und Kroatien, bis hin zu einem Spiel, das in erster Linie die Sim-Racing-Fans umarmt und dann den Rest der Spieler mitnimmt. So wie Assetto Corsa, was sich als Geniestreich herausstellte. Der Fokus muss auf der Lenkradunterstützung liegen und ein noch besseres Feedback ist wichtig für das nächste Spiel. Genauso wie die viel bessere Grafik, hier ist in der Tat ein großer Sprung nach vorne erforderlich. Es muss fließen und besser funktionieren, es muss eine angemessene Unterstützung für drei Bildschirme geben, und die Etappen müssen mit Gräben, Steinen, Baumstämmen und all den typischen Rallye-Gefahren gefüllt sein, die diese Art von Motorsport gefährlich machen, wie in der Realität. Dies, zusammen mit viel rücksichtsloseren (Gameplay, nicht visuellen) Schäden an den Autos und realistischeren Endschadensszenarien für diejenigen, die das Hardcore-Schadenssystem aktiviert haben. Wenn du mit 100 km/h gegen einen Felsen knallst, muss diese Rallye vorbei sein, keine Frage.

Angesichts der Tatsache, dass Autos in der WRC (mechanisch gesehen) selten versagen, ist es kein Problem, mit einer Böschung wie dieser (links vom Auto) zu kollidieren, was in Dirt Rally 2.0 oft zu einem Reifenschaden führen würde.

Der Sound in Dirt Rally 2.0 ist um ein Vielfaches besser als in EA Sports WRC, dank mehr Hall und mehr Bottom/Clash.

Dirt Rally 2.0 wurde im Februar 2019 veröffentlicht und basierte auf Codemasters' eigener Ego Engine, wie es vielleicht EA Sports WRC hätte sein sollen.

Der Sound braucht mehr Punch und Hall, die VR-Unterstützung muss vom ersten Tag an da sein, und Codemasters kann den Builder -Modus genauso gut ganz wegwerfen. Es war und ist völlig sinnlos. Aber wir werden diesen Sommer sehen, wie es ausgeht. Wenn, entgegen meiner Meinung, Codemasters beschließt, einfach das bestehende Spiel zu aktualisieren, denke ich, dass sie es schwer haben werden, das Interesse aufrechtzuerhalten, aber auf der anderen Seite haben sie mit den Formel-1-Spielen bewiesen, dass sie mit relativ kleinen Entwicklungsteams und Kosten immer stärker werden können, sobald die Engine richtig aufgewärmt ist.