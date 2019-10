Unreal Engine 4: Technikdemo zeigt, was in Kürze technisch möglich ist

Die Unreal-Grafik-Engine bildet für einen Großteil der Entwickler in der Gaming-Industrie noch immer die technologische Basis. Epics Geschäftsmodell baut auf diesem Standbein auf, deshalb veröffentlichen sie ab und zu Demovideos, die die Fortschritte ihres Development-Tools festhalten und präsentieren, was in der Unreal-Engine technisch machbar ist. Schon vor ein paar Wochen wurde eine beeindruckende Sequenz erstellt, die von Epic in Zusammenarbeit mit dem Youtuber und Designer Koooolala entworfen wurde. "Storm" basiert auf der Unreal Engine 4, ist jedoch mit zusätzlichen Effekten, wie VICODynamics und Lens FlareVFX ausgestattet und modifiziert worden. Das Ergebnis könnt ihr euch auf Youtube ansehen und es ist fantastisch.