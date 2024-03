HQ

Nicht umsonst bezeichnen Vanillaware, Entwickler des beliebten 13 Sentinels: Aegis Rim, und Publisher Atlus ihr Spiel mit dem bisher dümmsten Titel des Jahres als "die Wiedergeburt taktischer RPGs". Unicorn Overlord ist eine Liebeserklärung an die SRPG-Serie Ogre Battle (insbesondere Ogre Battle 64 und Ogre Battle: The March of the Black Queen ), obwohl es auch DNA von z.B. Final Fantasy 12, Final Fantasy Tactics und der Fire Emblem-Reihe gibt. Dabei handelt es sich um ein taktisches Rollenspiel, in dem du als Kommandant der zunächst bescheidenen, später aber riesigen "Befreiungsarmee" Einheiten befehligst, die aus ein bis fünf Kämpfern bestehen. Das machst du in Echtzeit in Levels, die im Gegensatz zur Fire Emblem-Serie nicht rasterbasiert sind, sondern totale Bewegungsfreiheit bieten, wo immer es das Gelände zulässt.

Unicorn Overlord geht es im Grunde - wie bei allen guten Taktikspielen - darum, viele wohlüberlegte Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen über die Zusammensetzung der Einheiten (welche Soldaten sollten in dieselbe Einheit aufgenommen werden, um sie am kampffähigsten zu machen), die Positionierung (welche Einheiten sollten wohin geschickt werden, um die Zeit am besten zu nutzen und so wenig wie möglich durch schwieriges Gelände und andere Hindernisse eingeschränkt zu sein) und mit welchen Waffen, Ausrüstungsgegenständen und Gegenständen jeder Soldat ausgerüstet werden sollte (wie kann ich meine Soldaten ständig optimieren, sowohl unabhängig als auch voneinander abhängig).

Jede Einheit besteht aus einem Raster von sechs Quadraten: einer Dreierreihe vorne und einer Dreierreihe hinten. Zu Beginn des Spiels haben deine Einheiten nur Platz für zwei Soldaten, daher ist es ratsam, einen tankigen Soldaten an die Front zu stellen (z. B. einen schweren Ritter oder einen ausweichenden Dieb) und einen verwundbareren, aber schadensverursachenden oder unterstützenden Soldaten hinten (z. B. einen Heiler, Magier oder Bogenschützen). Jede Einheit hat auch einen Anführer, und verschiedene Klassen bieten unterschiedliche Führungseffekte: Zum Beispiel können Heiler, Magier und Bogenschützen anderen Einheiten aus der Ferne helfen, während der Gladiator - ein muskulöser Axtkrieger - Barrikaden auf der Karte leichter zerschlagen kann.

Du setzt deine Einheiten immer von einer Hauptbasis aus ein, um den feindlichen Kommandanten zu besiegen und sein Hauptquartier zu belagern. Wenn du es nicht schaffst, bevor die Zeit abgelaufen ist, verlierst du, und du verlierst, wenn eine feindliche Einheit deine Hauptbasis belagert. Im Spiel dreht sich alles um die Balance zwischen effektiver Offensive und Verteidigung, und während es zu Beginn des Spiels ziemlich einfach ist, können spätere Strecken überwältigend sein (zumindest auf dem Schwierigkeitsgrad "Experten"), da du gegen Verstärkungen von jeder Basis auf der Karte antrittst, während Gelände, Fallen und Barrikaden deinen Fortschritt behindern.

Aber die intelligente Positionierung und Ressourcennutzung ist nur die Hälfte des Gameplays. Die andere Hälfte ist natürlich der Kampf. Und bevor ich mich mit dem erstaunlichen und total süchtig machenden Kampfsystem des Spiels beschäftige, möchte ich einen Disclaimer machen: Die Kämpfe in Unicorn Overlord sind automatisch, und das eigentliche Gameplay besteht darin, die Taktik deiner Soldaten und Einheiten im Voraus festzulegen. Es ist gut, das aus dem Weg zu räumen, denn ich habe bereits einige Leute gelesen, die ihre Enttäuschung darüber zum Ausdruck gebracht haben, dass das Spiel ein sogenannter "Auto-Battler" ist, nachdem sie die Demo ausprobiert haben. Wenn du Fire Emblem und ähnliche Spiele gespielt hast, weißt du, dass das kein Problem ist, sondern dass der Fokus bei dieser Art von Spiel woanders liegt und dass es eigentlich nur eine Belastung wäre, wenn du nach all der mental anstrengenden Vorbereitung auch noch aktiv Kämpfe managen müsstest. Außerdem kannst du jederzeit durch die ansonsten großartigen Kampfanimationen vorspulen oder sie ganz überspringen.

Wie genau funktioniert der Kampf? Nun, wenn zwei Einheiten auf der Karte kollidieren, beginnt eine Schlacht. Eine Vorschau zeigt immer den genauen Ausgang der Schlacht an, aber du kannst den Ausgang manipulieren, indem du die Formation deiner Einheit änderst oder Verbrauchsgegenstände verwendest, bevor die Schlacht beginnt.

Um im Kampf erfolgreich zu sein, ist es wichtig, deine Soldaten zu optimieren. Du kannst dies tun, indem du sie mit guten Waffen, Rüstungen und anderen nützlichen Ausrüstungsgegenständen ausstattest, aber das Wichtigste ist, dass du für jeden Soldaten eine kluge, gut durchdachte Taktik aufstellst. Jede Klasse verfügt über unterschiedliche aktive und passive Fähigkeiten, und die Reihenfolge, in der sie diese priorisieren und unter welchen Umständen sie aktivieren sollten, ist entscheidend für die Schaffung effektiver Einheiten, in denen sich die Soldaten gegenseitig verstärken und schwache Glieder minimieren. Zum Beispiel ist es keine dumme Entscheidung, deinem Bogenschützen zu sagen, dass er immer Greife und Diebe priorisieren soll, deinem Magier, dass er Feinde in schwerer Rüstung priorisieren soll, deinem Heiler, dass er den Verbündeten in deiner Einheit mit den wenigsten HP priorisieren soll, deinem Ritter zu Pferd, dass er Reihen von Feinden mit seinem Speer priorisieren soll, und deinem Söldner, dass er immer den Feind mit den wenigsten HP angreifen soll, damit er eine Fähigkeit nutzen kann, die es ihm ermöglicht, anzugreifen Wieder nach einem Todesstoß. Aber der geschickte Stratege weiß, wie man Soldaten im Verhältnis zueinander optimiert.

Lassen Sie mich ein Beispiel hervorheben, das hoffentlich die Komplexität des Systems zumindest ein wenig verdeutlicht. Meine Einheit besteht aus drei Kämpfern: einem schweren, tankigen Ritter in der ersten Reihe, der einen Bogenschützen beschützt, und einem Magier im Hintergrund. An sich ist es eine ziemlich solide Formation, die trotz schlechter Beweglichkeit und mangelnder Heilung Vorteile gegenüber vielen Arten von feindlichen Soldaten hat: Mein Bogenschütze kann problemlos Greife vom Himmel schießen, mein Magier tötet Ritter in schwerer Rüstung mit Leichtigkeit und mein eigener Ritter bekommt nur Kratzer in seiner Rüstung durch Infanterieangriffe. Aber mit ein paar Modifikationen an der Taktik der Einheit kann ich sie auf ein ganz neues Level bringen.

Also rüste ich meinen Magier mit einem Stab aus, der es Feuermagiern ermöglicht, von einem auf alle Feinde zu springen, meinen Bogenschützen mit einem Bogen, der Feuerpfeile verschießt, und meinem Ritter mit einem Medaillon, das es der ersten Person in der Einheit ermöglicht, mit viel größerer Kraft anzugreifen, wenn auch mit einer geringeren Chance, den Feind zu treffen. Da mein Bogenschütze die höchste Initiative hat (ein Wert, der bestimmt, wer zuerst angreift), erhält er den Buff des Medaillons, und da er die passive Fähigkeit "Adlerauge" hat, die seinen nächsten Angriff zu 100% sicher trifft, kann ich den Nebeneffekt des Medaillons ignorieren. Der Ritter gibt ihm also einen garantiert verheerenden Angriff, der gleichzeitig den Feind in Brand setzt, und wenn der Magier an der Reihe ist, kann er den Effekt des Flammenpfeils nutzen, um Feuer auf alle Feinde in der gegnerischen Einheit zu verteilen.

Mit ein paar Modifikationen habe ich eine ohnehin schon starke Einheit beeindruckend gemacht - und das mit nur drei Kämpfern. Stellen Sie sich nun vor, dass Ihre Einheiten später im Spiel aus FÜNF Soldaten bestehen - auch die des Feindes - und dass jeder Charakter bis zu ZEHN Taktiken anpassen kann, und Sie können leicht erkennen, dass es eine erstaunliche Anzahl von Optionen gibt, die Sie sich ausdenken können. Glaub mir: Dieses Spiel ist wie eine Droge für diejenigen von uns, die es lieben, sich den Kopf zu zerbrechen, um zu sehen, wie weit wir gehen können, wenn es darum geht, kreative und tödliche Builds zu entwickeln.

Die Missionen und ihr strategisches Gameplay sind nicht das Einzige, was dieses Spiel so verdammt süchtig macht. Zwischen den Missionen hast du eine riesige Oberwelt, in der du dich frei bewegen kannst, Ressourcen ernten und an Städte spenden, Nebenmissionen abschließen, die Bindung zwischen den Charakteren stärken, Ausrüstung kaufen, neue Soldaten rekrutieren, deine Einheiten erweitern und gegeneinander testen, deine Soldaten in coole fortgeschrittene Klassen befördern und vieles mehr. Das alles kommt in einer zutiefst befriedigenden Gameplay-Schleife zusammen, die den gesamten Zweck des Spiels unterstützt, dem Spieler das Gefühl zu geben, ein Kommandant zu sein, der klein anfängt, aber später eine unaufhaltsame Armee befehligt. Das Spiel ist auch gigantisch, und wenn ich etwas zu bemängeln habe, dann ist es, dass die Missionsstruktur selbst mit der Zeit etwas vorhersehbar und eintönig wird.

Nun, ich denke, wir müssen auch über die Geschichte hinwegkommen. Wenn du die Demo gespielt hast, weißt du, dass das Spiel dem edlen, blauhaarigen Prinzen Alain folgt, der das Königreich von dem tyrannischen General Valmore befreien muss, der durch böse Magie alle mächtigen Häuser des Königreichs einer Gehirnwäsche unterzogen und sie in sein gnadenloses Zenoiranisches Reich eingebettet hat. Alain hat von seiner Mutter einen mächtigen Ring geerbt, der die mentalen Ketten der dunklen Magie sprengen kann, und so müssen die gehirngewaschenen Anführer einer nach dem anderen befreit werden, damit sie und ihre Truppen sich Alains Befreiungsarmee im Kampf um den Sturz von Valmore anschließen können. Es ist nicht die originellste Prämisse für eine Fantasy-Geschichte, und obwohl sie auf dem Weg dorthin einige interessante Wendungen nimmt, wird die Erzählung von einem Haufen Archetypen getragen und die Dialoge sind durchweg trocken, vorhersehbar und werden in einer überstrapazierten Variation von Shakespeare'schem Altenglisch vorgetragen.

Langweilig wird das Spiel jedoch nie. Getreu der Vanillaware-Tradition hat es eine hervorragende künstlerische Leitung, läuft auf allen Konsolen großartig und sieht aus wie das, was man am besten als lebendiges Illustrationsbuch mit einem mittelalterlichen Fantasy-Thema beschreiben kann. Es ist daher eine Schande, dass die Grafik des Spiels, wie die Geschichte und die Dialoge, zu sehr von Genre-Stereotypen beeinflusst sind: Edle, unfehlbare Ritter mit Haaren in allen Farben des Regenbogens, Banditen mit Armen, die so sperrig sind, dass man meinen könnte, sie hätten ihnen Paraffinöl injiziert, und zu guter Letzt eine weitere Vanillaware-Tradition: sexistisches weibliches Charakterdesign. Hier auf dem Kontinent Fevrith erscheinen Frauen und Mädchen im Teenageralter anscheinend kampfbereit in BHs und Höschen, und die weibliche Protagonistin des Spiels hat trotz ihrer schmächtigen Statur und ihrer infantilen Stimme riesige Brüste, die bei jeder kleinen Bewegung, die sie macht, hüpfen und schwanken. Es ist so komisch, dass es schwer ist, es ernst zu nehmen, und ehrlich gesagt ist es ermüdend, dass Vanillaware und so viele andere Entwickler sich nicht um Realismus und Logik kümmern, um einen Haufen Waifu-liebender Lüstlinge anzusprechen.

Eine weitere Sünde, die das Spiel begeht, ist meiner Meinung nach, viel zu barmherzig in seiner Herangehensweise an das Geschichtenerzählen zu sein. Charaktere, die abscheuliche Taten begangen haben, werden nicht angemessen zur Rechenschaft gezogen, da der Entwickler nur allzu eifrig darauf bedacht ist, sie zu entschuldigen, damit der Spieler sie für seine Armee rekrutieren kann. Banditen und Diebe, die kleine Dörfer stehlen, morden und plündern, wurden also nur einer Gehirnwäsche unterzogen oder versuchten nur, Essen für ihre kranke, bettlägerige Schwester auf den Tisch zu bringen! Und so weiter und so fort. Und auch wenn der Spieler gelegentlich vor die Wahl gestellt wird, solche Charaktere entweder zu begnadigen, einzusperren oder sogar hinzurichten, fühlt man sich als Spieler verpflichtet, sie zu begnadigen, da man die Gelegenheit nicht verpassen möchte, sie für die Armee zu rekrutieren, um auf dem Schlachtfeld besser abschneiden zu können. Die rücksichtsloseren Entscheidungen werden daher für eine zukünftige Wiederholung aufgehoben, aber das Problem ist, dass es unklar ist, ob Sie jemals ein Spiel dieser Größenordnung wiederholen werden.

Wenn man die vielen Archetypen, trockenen Dialoge und eine Handvoll sexistischer Charakterdesigns abschütteln kann, dann gibt es hier viele, viele Stunden zutiefst fesselnder Strategie. Wenn du es nicht ertragen kannst, die meiste Zeit in Menüs zu verbringen, und es hasst, wenn sich der Kampf passiv vor deinen Augen abspielt, kannst du Unicorn Overlord einfach überspringen. Aber für diejenigen unter uns, die es lieben, die volle Kontrolle über jede noch so kleine Gameplay-Variable zu haben, und die sich bei dem Gedanken an ein bodenloses taktisches System mit endlosen Möglichkeiten freuen, ihre eigene tödliche Armee zu erstellen, ist dies ein wirklich, wirklich gefährliches Spiel, das leicht dazu führen kann, dass man sein soziales Leben für einen langen Zeitraum völlig vernachlässigt. Spiel des Jahres für mich bisher.