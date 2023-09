Underworld Regisseur: "Ich war nicht unbedingt ein Fan von Werwölfen"

Jetzt, da Underworld sein 20-jähriges Jubiläum feiert, hat der Regisseur hinter diesem Film, Les Wiseman, darüber gesprochen, wie er zum Franchise kam und wie es außerhalb seines Fachgebiets und seiner Interessen lag.

Im Gespräch mit Collider verriet Wiseman, dass er sich nicht ganz sicher war, wie er an ein Werwolf-Film-Franchise herangehen sollte, als er überhaupt mit der Aufgabe betraut wurde, es zu erstellen.

"Ich wusste nicht, was ich damit anfangen sollte. Ich war nicht unbedingt ein Fan von Werwölfen im Allgemeinen. Aber ich wollte unbedingt gleichzeitig einen Film machen, und so war es eine Gelegenheit. So begann es sich einfach als eine interessante Interpretation eines Werwolffilms zu entwickeln, in dem versucht wurde, etwas Neues darin zu finden. Was ist ein neuer Gegnertyp für einen Werwolf? Wir haben den Sheriff gesehen, wir haben die Stadt gesehen, und es hat sich einfach so entwickelt, dass wir alle darüber gesprochen haben: "Was wäre, wenn der Gegner der Vampir wäre?" "

Vor Underworld hatte Wiseman nur Zeit als Regisseur von Musikvideos verbracht und sah den Film daher trotz seines Monsterthemas als Chance, in den Raum des großen Ganzen einzusteigen.