Es gibt eine Menge Konzepte, die in VR fantastisch funktionieren sollten. Bei so wenig Auswahl in diesem Format bin ich oft überrascht, dass Entwickler diese Ideen nicht aufgreifen, wirklich gute Spiele entwickeln und dann ein hungriges Publikum füttern. Natürlich verstehe ich auch die Risiken. Der größte davon ist wahrscheinlich, dass es ein relativ kleines Publikum erreicht, egal wie gut das Angebot ist. Selbst ein so phänomenaler Titel wie Half-Life: Alyx erreicht leider nicht die Masse, die er sollte, vor allem, weil VR so teuer und auch nicht so zugänglich ist, wie sich mit einem Controller hinzusetzen und loszulegen. Aber anstatt jetzt Tränen über VR als Ganzes zu vergießen, werden wir hauptsächlich über ein solides Konzept sprechen.

In Underdogs wirst du in einen riesigen Roboter versetzt und in einer Arena losgelassen. Hier musst du dann eine Welle von Feinden besiegen. Das Spiel hat ein Rogue-like-Konzept, wenn du also bei einem sogenannten "Run" stirbst, musst du einfach von vorne anfangen. Das ist Underdogs auf den Punkt gebracht, aber es wäre natürlich kein großer Rückblick, wenn wir uns das nicht etwas genauer anschauen würden.

Es ist wichtig, die Fähigkeiten deines Roboters zu nutzen, bevor du in einen Kampf gerätst.

Das erste, was mir auffiel, war, wie unglaublich reaktionsschnell die Steuerung war. Dies ist einer der Bereiche, in denen ich oft festgestellt habe, dass VR Probleme hat. Aber meine riesigen Arme zu schwingen, war unglaublich reaktionsschnell. Es fühlt sich wirklich so an, als würden sie den Bewegungen folgen, egal was ich tue, und da die Schläge, die ich austeilen kann, auch zusätzlichen Schaden anrichten, wenn ich schneller schwinge, ist das natürlich wichtig. Wenn ich meine Arme weit nach hinten ziehe und sie in einer schnellen Bewegung nach vorne schwinge, richten sie mehr Schaden an, als wenn ich nur ein paar schnelle Stöße ausführe. Das bedeutet allerdings, dass du als Spieler körperlich aktiver sein musst. Und ja, Underdogs erfordert, dass Sie keine Möbel haben, die Sie versehentlich misshandeln können. Es ist jedoch möglich, im Sitzen zu spielen, erfordert aber etwas Platz um sich herum, damit Sie wackeln können.

Du wedelst nicht nur mit den Armen und teilst Schläge aus, sondern bewegst dich auch auf eine ganz eigene Art und Weise. Du drückst zwei Tasten auf dem Controller und springst irgendwie nach vorne. Das Thema hier ist es, einen Gorilla nachzuahmen, und obwohl das System nach einer Weile etwas ermüdend wird, ist es genauso flüssig wie das Kämpfen. Du kannst auch viel Schaden anrichten, indem du auf diese Weise in Feinde springst. Weil Feinde. Sie kommen in Scharen. Du befindest dich in einer Arena und verschiedene Tore öffnen sich und sie erscheinen. Es gibt alle möglichen verschiedenen Roboter und du musst sie zerstören, bevor sie dich töten. Zwischen den verschiedenen Kämpfen kannst du dann deinen Roboter proben, kaufen und aufrüsten und einige Fuffens-Typen anheuern, die dafür sorgen, dass deine Feinde mit weniger im Leben beginnen. Dann gibt es auch eine kleine Geschichte, die im Stil eines Comics nachgebildet ist.

Du kannst deinen Roboter zwischen jedem Lauf reparieren und neue Upgrades kaufen.

Ich hatte in der ersten Stunde und in den ersten Runden eigentlich ziemlich viel Spaß. Sicher, mein Roboter ist kaputt gegangen und ich musste neu starten und meine Taktik ändern und lernen, besser zu schwingen und auszuweichen. Aber dank tollem Tracking und der Tatsache, dass die Bewegungen dann so gut übertragen wurden, war ich dort in meinem großen Roboter ganz glücklich. Es wird zeitweise sehr hektisch, ich habe einen meiner Arme gegen ein Sägeblatt getauscht und wie so oft in der Vergangenheit bei einem Rogue-like fängt man an, sich Gedanken darüber zu machen, welche Upgrades und Belohnungen auf Dauer am besten funktionieren. Sie können Ihren Roboter mit allem ausstatten, von Dingen, die mehr reinen physischen Schaden anrichten und den Käfig um den Fahrer herum stärker machen. Denn wenn es bricht und dich entblößt, bist du nicht weit vom sicheren Tod entfernt.

Während ich Schwünge austeilte, die den Robotern das Leben raubten, begann ich von einem Boxspiel zu fantasieren, bei dem sich die Beweglichkeit und das Schlagen so gut anfühlten. Als ich dann eine Reihe von Runden absolviert hatte, merkte ich, dass ich mich wirklich langweilte. Natürlich glaube ich, dass ein Entwickler das Spiel machen sollte, das er will, aber als ich mich hinter das Steuer meines riesigen Roboters setzte, hatte ich mir eigentlich etwas anderes erhofft, als nur in dieser Arena zu kämpfen. Klar, man versucht es mit verschiedenen Gegnern und einer Story zu variieren – aber auf Dauer wird es unglaublich eintönig. Ich hatte schnell genug davon, herumzuspringen und zu weben, ganz einfach. Die Tatsache, dass es sich um ein Rogue-like handelt, stellt eine gewisse Herausforderung dar, da jeder Kampf wirklich etwas bedeutet. Es bedeutet auch, dass es sehr ermüdend wird, es zu wiederholen, besonders die ersten Kämpfe, wenn man stirbt und dann wieder von vorne beginnt. Normalerweise habe ich das Gefühl, dass so etwas den Wunsch nach Erfolg weckt und den Glauben daran weckt, dass man es besser machen kann. Hier trägt es leider nicht dazu bei, weil es meistens nur nervig wird, wieder gegen die gleiche Welle von Robotern zu kämpfen. Ich hätte es lieber gesehen, wenn das Roguelike-Element zugunsten von lineareren Kursen und geretteten Fortschritten weggefallen wäre.

Das Austeilen von Schlägen ist unglaublich reaktionsschnell, aber leider wird es in langweiligen Arenen gegen langweilige Feinde ausgeführt.

Visuell verwendet Underdogs einen Cartoon-Stil, der recht gut funktioniert. Alles hat seine eigene Identität, von den Charakterdesigns bis hin zu den Feinden. Allerdings ist die Arena nicht der visuell aufregendste Ort der Welt. Es gibt hier einige Fallen und Trümmer, aber es fühlt sich eher karg und klaustrophobisch an. Obwohl die Feinde gut animiert sind, gibt es auch viele Wiederholungen von ihnen. Uns werden ein paar verschiedene Arten von Gegnern angeboten, aber sie werden auch oft wiederholt oder sind verschiedene Varianten mit leicht unterschiedlichen Größen. Der Sound besteht aus dem Versuch cooler Einzeiler und einer generell "harten" Attitüde, die durchaus zum Thema des Spiels passt, sich aber auch ziemlich lächerlich anfühlt. Es ist natürlich Geschmackssache, ob man dieses kleine "YEAH"-Motto ertragen kann, aber für mich war es nur wieder eine eintönige Sache. Ich hätte es vorgezogen, wenn die Kämpfe von wirklich epischer Musik begleitet worden wären, um es ein wenig fesselnder zu machen.

Wenn Sie einen größeren Vorteil sehen möchten, kann dies definitiv für diejenigen funktionieren, die nach VR-Spielen suchen, die ein wenig Training bieten. Wenn du ein längeres Workout läufst, merkst du, wie verschwitzt du wirst und deine Arme müssen wirklich arbeiten, wenn sie ständig herumgekurbelt werden. Sowohl um zu kämpfen als auch um sich zu bewegen.

Leider konnte mich Underdogs nicht über die anfängliche Freude über die strenge Steuerung hinaus beeindrucken. In einem Roboter zu sitzen ist cool, aber das, was vor einem erscheint, musste ansprechender sein als das, was einem angeboten wird. Es ist ein interessantes Konzept, das sich in Bezug auf die Unterhaltung nur wiederholt. Denn so cool es auch ist, in einem riesigen Roboter zu sitzen und die ersten gezielten Schläge auszuteilen, gab es nichts, was ich nach ein paar Stunden Spielzeit besonders lustig fand.