Uncharted: The Legacy of Thieves Collection erhält schlechten Empfang bei Ankunft auf dem PC

HQ

Es scheint, dass Nathan Drake bei seiner Ankunft auf dem PC nicht den erwarteten Empfang hatte, und in der Tat ist es die diskreteste Veröffentlichung eines PlayStation-Exklusivs auf der Plattform bisher.

Das ist laut SteamDB, das sowohl aktive Spieler als auch Verkäufe der Legacy of Thieves-Sammlung verfolgt hat, zu der Uncharted 4: A Thief's End und Uncharted: The Lost Legacy gehören. Die Sammlung verzeichnete nur eine Spitzenzahl von 10.851 Spielern, während andere Sony-Titel an ihrem Eröffnungswochenende viel höhere Zahlen verzeichneten, wie God of War (73.000), Horizon: Zero Dawn (56.000) oder Marvel's Spider-Man (66.000).

Die Situation ist wahrscheinlich auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen, einschließlich der Tatsache, dass das Spiel zu einer Zeit mit vielen großen Veröffentlichungen herauskam und dass die Leute ihm nicht die volle Aufmerksamkeit geschenkt haben. Es gibt auch die Tatsache, dass die Uncharted-Spiele schon lange auf PlayStation 4 erhältlich sind und zu den meistverkauften Titeln auf der Konsole gehören, was erklärt, warum viele Leute sie in der Vergangenheit spielen konnten, und sogar die verbesserte Version auf PS5.

Wir konnten aus erster Hand sehen, wie diese Version auf dem PC funktioniert, und wir können Ihnen versichern, dass es eine der besten Ports von Sony ist. Sie können es im unten aufgezeichneten Gameplay überprüfen.