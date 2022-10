Uncharted scheint Sonys bisher schwächste PC-Version zu sein

HQ

Die Tatsache, dass Uncharted: Legacy of Thieves Collection nun Sonys bisher schwächste PC-Veröffentlichung zu sein scheint, könnte natürlich viele Erklärungen haben. Zum einen handelt es sich tatsächlich um fünf bis sechs Jahre alte Spiele zu einem relativ hohen Preis, und es ist wahrscheinlich keine wilde Vermutung zu denken, dass viele Leute wahrscheinlich bereits Zeit hatten, sie auf PlayStation 4 zu spielen. Die PC-Veröffentlichung fiel auch mit Gotham Knights, A Plague Tale: Requiem und der Call of Duty: Modern Warfare II-Kampagne zusammen, drei brandneuen und massiven Spielen, die offensichtlich viele Leute angezogen haben.

Wenn man sich die Zahlen ansieht, schneidet die Sammlung von Nathan Drake im Vergleich zu anderen Sony-Titeln, die nach einer Zeit der Konsolenexklusivität auf dem PC veröffentlicht wurden, schlecht ab. Dürftige 10.851 wurden am Veröffentlichungswochenende verkauft, was nicht einmal ausreicht, um sich einen Platz in den Steam Top 100 zu verdienen. Das ist im Vergleich zu Days Gone, Horizon Zero Dawn, Spider-Man und God of War, die an ihren jeweiligen Startwochenenden zwischen knapp 30.000 und über 70.000 hatten. Siehe das Bild unten für detailliertere Zahlen.