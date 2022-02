Uma Thurman: "Kill Bill Vol. 3 wird wahrscheinlich nicht passieren"

HQ

Ein dritter Teil von Kill Bill ist etwas, das sich vermutlich einige Menschen im Kino anschauen würden. Der Wunsch nach einer Fortsetzung wird aber aller Voraussicht nach weiterhin ein Traumgespinst zu bleiben, verrät Titelstar Uma Thurman in einem Interview mit The Jess Cagle Show:

„Ich kann euch nicht wirklich etwas darüber sagen. Es wurde im Laufe der Jahre diskutiert und [es wurde] darüber nachgedacht, aber das ist alles sehr lange her. Ich sehe es nicht so unmittelbar am Horizont. Ich hasse es, Leute zu enttäuschen, denn jeder wünscht sich, dass es so wäre. Ich denke allerdings, dass es nicht unmittelbar am Horizont zu erkennen ist."

Gerüchte über einen dritten Film der Reihe kursieren seit vielen Jahren und Uma selbst sagte, dass sie mit Quentin Tarantino schon einige Male ernsthaft über das Thema gesprochen habe. Höchstwahrscheinlich wird es trotzdem kein Kill Bill Vol. 3. geben.