Ultra-Spicy-Demo für Pikmin 3 Deluxe und Bingo-Battle vorgestellt

You're watching Werben

Am Abend spielte Nintendo gut 40 Minuten lang Pikmin 3 Deluxe. Drei Spielmodi und einige Neuerungen der Switch-Neuveröffentlichung wurden in diesem Zuge eingehend präsentiert, um neuen und alten Spielern zu zeigen, worauf sie sich mit diesem Strategiespiel einlassen. Die Demonstration begann sehr grundlegend, denn in den ersten 15 Minuten wurden Zuschauer mit den Spielmechaniken vertraut gemacht.

Neu ist, dass Spieler den Story-Modus erstmals zu zweit spielen können, was praktisch ist, sobald man mehrere Spielfiguren kontrolliert. Pikmin 3 Deluxe wird zudem drei Schwierigkeitsgrade aufweisen, darunter auch den Ultra Spicy-Modus. In diesem befinden sich weniger Pikmin auf dem Feld und einige weitere Elemente sollen die Erfahrung herausfordernder gestalten, versichert Nintendo. Falls ihr generell mal nicht weiterkommen solltet, verrät euch das Spiel auf Wunsch hin aber jederzeit, was ihr machen müsst.

Neben der Geschichte gibt es zweite Spielmodi, darunter "Side Stories", wo wir mehr darüber erfahren, was Captain Olimar und Louie vor den Geschehnissen des Hauptspiels widerfahren ist. Bingo Battle ist eine PvP-Alternative, die knapp 20 Minuten lang präsentiert wurde. Das Ziel in dieser Spielvariante besteht darin, bestimmte Elemente auf der Weltkarte zu erobern und zurück zur eigenen Basis zu bringen. Gelingt uns das, wird das entsprechende Symbol auf unserer Bingokarte ausgegraut und sobald wir vier zusammenhängende Elemente eingesammelt haben, haben wir das Match gewonnen. Da manche Dinge nur einmal auf der Karte zu finden sind, müssen wir unseren Kontrahenten ausspielen, was zum Beispiel mit fiesen Spezialfähigkeiten funktioniert.

Außerdem hat Nintendo bestätigt, dass es sehr bald (wohl noch heute Abend) eine spielbare Demoversion von Pikmin 3 Deluxe im Nintendo-Switch-eShop geben wird. Wer sich damit genauer auseinandersetzt, schaltet einige Belohnungen für das fertige Spiel frei, darunter die Option, das Abenteuer direkt im neuen Ultra-Spicy-Schwierigkeitsgrad zu starten, sobald es erscheint. Euer Speicherstand wird ebenfalls in die Komplettversion übernommen, sobald ihr euch die zulegt.