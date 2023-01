Ubisoft-Mitarbeiter streiken Ende des Monats

HQ

Dieser Monat war für Ubisoft etwas steinig. Das Unternehmen berichtete, dass es etwas zu kämpfen hatte und drei unangekündigte Projekte hinter den Kulissen abgesagt hatte. Der CEO von Ubisoft, Yves Guillemot, trug einen Großteil der Verantwortung auf die Mitarbeiter des Unternehmens und sagte, der Ball liege bei ihnen, um alles zu klären.

Dies war vielleicht nicht das Beste, was man sagen konnte, nachdem das Unternehmen zugegeben hat, dass es ihm nicht so gut ging, da viele Mitarbeiter Anstoß an der Schuld genommen haben, die auf sie abgewälzt wurde, und sich darauf vorbereiten, am 27. Januar zu streiken.

Die Mitarbeiter des Ubisoft-Studios in Paris werden am 27. einen Streik veranstalten, wobei diejenigen, die von einer Gewerkschaft unterstützt werden, Änderungen an ihrem Arbeitsumfeld fordern. Einige dieser Änderungen umfassen eine Erhöhung aller Gehälter um 10%, die Einführung einer Vier-Tage-Woche und mehr Transparenz.

Dies sind keine geringfügigen Anfragen, und es scheint, dass sie durch mehr als nur Guillemots Kommentare verursacht wurden, da viele Mitarbeiter seit Jahren von Unzufriedenheit bei Ubisoft berichten. Wir müssen abwarten, was aus diesem Arbeitskampf wird.

Danke, Insider Gaming.