Ubisoft verschenkt nächste Woche Child of Light

In einer so schwierigen Zeit wie dieser können Märchen umso mehr entspannen. Ubisoft hat deshalb beschlossen, den Spielern etwas Freude zu bereiten, indem sie ihnen erlauben, einige ihrer Spiele kostenlos zu spielen (zum Beispiel Assassin's Creed Odyssey an diesem Wochenende). Das Unternehmen teilte uns am Abend mit, dass Child of Light - eines unserer Lieblingsspiele - vom 24. März (ab 13:00 Uhr) bis zum 28. März (um 13:00 Uhr) kostenlos über Uplay auf den PC heruntergeladen und gespielt werden kann. Wer die Chance nutzt, darf das wunderschöne Rollenspiel anschließend behalten. Falls ihr Child of Light noch nicht gespielt habt oder davon noch nicht einmal etwas gehört habt, empfehlen wir euch unsere Kritik zum fabelhaften Spiel.

Helft der kleinen Aurora bei ihrer schwierigen Reise.