Ubisoft verschenkt digitale Inhalte zum 20-jährigen Jubiläum von Ghost Recon

Der Publisher Ubisoft arbeitet nun bereits 20 Jahre lang an der Marke Ghost Recon und dafür möchte sich das Unternehmen bei den Fans militärischer Kriegsspiele mit einigen kleinen Geschenken bedanken. Bis zum 10. Oktober können sich Spieler eine kostenlose Kopie des ursprünglichen Ghost-Recon-Spiels sichern, zumindest wenn sie auf dem PC spielen. Außerdem stehen das Fallen-Ghosts-DLC für Ghost Recon: Wildlands, sowie das DLC "Deep State Adventure" aus Ghost Recon: Breakpoint kostenlos bereit, das Konsolenspieler und Nutzer von Google Stadia auf dieser Webseite beantragen können (die Zugangscodes verlieren am 11. Oktober, um 18:00 Uhr ihre Gültigkeit).

Gestern kündigte Ubisoft Ghost Recon Frontline an, ein kostenlos spielbares Battle-Royale-Spiel, das sich von dem Spielerlebnis unterscheiden wird, das die Firma in den letzten Jahren mit Ghost Recon: Wildlands und Ghost Recon Breakpoint erarbeitet hat. Wir verraten euch in einem neuen Video alle Informationen: