Ubisoft unterstützt Resident-Evil-Geburtstag mit Crossover in The Division 2

Ubisoft hat sich in den letzten Jahren als Unternehmen bewiesen, das die eigenen Spiele langanhaltend mit substanziellen Content-Updates am Leben erhalten kann. Der...

In einem Livestream hat Ubisoft Massive diese Woche ein neues Update für ihren Third-Person-Shooter The Division 2 vorgestellt, mit dem das Spiel dazu in der Lage sein...

Massive Entertainment und Ubisoft haben diese Woche den neuen Raid von The Division 2 näher beschrieben. Acht erfahrene und gut ausgestattete Spieler dürfen sich am 30....

The Division 2: Kehrt Underground Operations zurück?

am 27. Mai 2020 um 11:02 NEWS. Von Lisa Dahlgren

Underground Operations, der Überlebensmodus auf zufällig generierten Karten aus The Division, könnte ein Comeback mit einem neuen Kniff in The Division 2 erleben. In...