Ubisoft über XDefiant: „Absolut nicht tot"

Ubisofts Call of Duty-Herausforderer XDefiant hatte einen großartigen Start in die Beta und den Start, aber die Spielerzahlen sind seit dem Abklingen des Hypes deutlich zurückgegangen. Dies hat zu Behauptungen geführt, dass das Spiel nur wenige Monate nach der Veröffentlichung stirbt.

In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag, in dem die Roadmap des Spiels erläutert wird, haben sich die Entwickler jedoch dafür entschieden, die Luft zu reinigen. "Ich möchte nur schnell auf den Status des Spiels eingehen, d.h. stirbt das Spiel? ", heißt es in dem Beitrag. "Nein, das Spiel stirbt absolut nicht aus... Das Spiel läuft gut. Wir wollen nur, dass es besser wird."

Von der Lösung von Paketverlusten bis hin zu mehr Fortschritt, neuen Events und mehr Spielern sieht die Zukunft rosiger aus, als mancheXDefiant glauben machen wollen. Aber ob sie zu ihrem Höhepunkt zurückkehren wird, ist schwer zu sagen.