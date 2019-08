Ubisoft stellt PC-exklusive Spielereien von Ghost Recon: Breakpoint vor

Ubisoft hat einen neuen Trailer zu Ghost Recon: Breakpoint veröffentlicht, in dem sie einige exklusive Optionen der PC-Version des Shooters bewerben. Das bevorstehende Open-World-Actionspiel mit dem Schauspieler Jon Bernthal (The Punisher, The Walking Dead) unterstützt viele moderne Facetten von High-End-Gaming. Dazu gehören unbegrenzte Bildwiederholraten, 4K-Auflösung, Darstellung auf Ultrawide- und mehreren Monitoren gleichzeitig, sowie die vollständige Rekalibrierung der Steuerung. Außerdem arbeitet Ubisoft mit AMD zusammen an der Unterstützung von FideltyFX, Discord und dem Eye-Tracker-Tobii - mehr Infos dazu findet ihr im Video. Ghost Recon: Breakpoint erscheint am 4. Oktober auf PC, Playstation 4 und Xbox One.

You watching Werbung