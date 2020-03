Ubisoft stärkt Geforce Now den Rücken

Streaming-Dienste sind aktuell eines der großen Gesprächsthemen in der Branche, weil ein gutes Dutzend Entwickler mittlerweile auf die Schiene aufgesprungen ist. Nvidias eigener Gaming-Streaming-Service ist Anfang des Jahres gestartet und wollte als Konkurrenz zu Google Stadia und Co. antreten, allerdings sind nacheinander wichtige Partner abgesprungen, die ihre Spiele von der Plattform zurückgezogen haben. Weil das ganz schön negative Schlagzeilen und ähnliche Reaktionen in der Online-Community hervorrief, haben sich nun einige Entwickler zu Geforce Now bekannt.

Epic Games hat die fortlaufende Unterstützung bereits klar gemacht, nun folgt Ubisoft diesem Beispiel. Ubisofts PR-Chef Chris Early sagte den Kollegen von Kotaku auf Anfrage Folgendes: "Ubisoft unterstützt Nvidias Geforce Now vollständig und bietet kompletten Zugriff auf unsere PC-Spiele über den Ubisoft Store oder anderen, unterstützten Game-Stores." Dass auch Ubisoft ihre Games aus dem Service entfernt, darüber müssen sich Abonnenten also vorerst keine Gedanken machen.