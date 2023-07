Ubisoft: Spielzeit in Assassin's Creed Mirage ist ähnlich "wie bei den ersten AC-Spielen"

HQ

Die drei neuesten Assassin's Creed-Titel waren alle mehr RPG als Action-Adventures mit einem Fokus auf Stealth, der die Serie berühmt gemacht hat. Mit Assassin's Creed Mirage tritt Ubisoft jedoch einen Schritt zurück, um das linearere Gameplay zurückzubringen, nach dem so viele Leute gefragt haben, und gleichzeitig das Abenteuer bis zu einem gewissen Grad zu verkleinern.

Und es scheint, als gäbe es mehr Dinge als nur das Gameplay, die uns an die früheren Installationen in diesem beliebten Franchise erinnern werden, da die Länge des Abenteuers ebenfalls im gleichen Stadion wie bei den Klassikern liegt. Während eines AMA auf Reddit mit Narrative Director Sarah Beaulieu hatte sie Folgendes darüber zu sagen, wie lange es dauern wird, das Spiel fertigzustellen: "In Bezug auf die Spielzeit sind wir näher an den ersten AC-Spielen."

Die älteren Spiele waren in der Regel etwa 15 Stunden lang, wenn man sich nur auf die Geschichte konzentrierte, aber man konnte das leicht mehr als verdoppeln, wenn man auch alle Nebenquests erledigen wollte.

Wir freuen uns eigentlich auf ein kürzeres und hoffentlich auch engeres Spiel (nicht alles muss das Größte sein), aber was haltet ihr davon?