Ubisoft setzt auf Assassin's Creed

Während es viele Fragen rund um Ubisofts kommendes Spieleportfolio gibt, da der französische Spiele-Titan anscheinend viele seiner Eier in den mobilen Spielekorb gelegt hat, ist uns allen sehr, sehr bewusst, dass Ubisoft alles auf Assassin's Creed setzt.

Mit Assassin's Creed Mirage, das angeblich später in diesem Jahr kommt, und dann Assassin's Creed Codename Red, Assassin's Creed Codename Hexe, Assassin's Creed Codename Jade, Assassin's Creed Codename Invictus und die Infinity -Plattform, an der gerade gearbeitet wird, ist die Zukunft voller Attentäter-Action.

Aber wenn Sie bei all dem immer noch nicht davon überzeugt waren, dass Ubisoft sich zu Assassin's Creed verpflichtet hat, hat der Publisher jetzt auch in einer Finanzpressemitteilung bestätigt, dass er die Belegschaft, die dem Assassin's Creed-Franchise zugewiesen ist, um satte 40 % erhöht, was bedeutet, dass die rund 2.000 Entwickler, die bereits daran arbeiten, mit rund 800 Neuzugängen verstärkt werden.

Dies ist jedoch eine ziemlich überraschende Entwicklung, da Ubisoft kürzlich im Rahmen von Kostensenkungsmaßnahmen eine Menge Mitarbeiter entlassen hat.

Es gibt noch kein Wort darüber, wann viele dieser zukünftigen Assassin's Creed-Titel erscheinen werden, obwohl wir hoffentlich nach dem Ubisoft Connect-Showcase, der im Juni stattfindet, mehr wissen werden.