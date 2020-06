Ubisoft kämpft Battle Royale mit futuristischem Hyper Scape

Bei Serien wie Ghost Recon, Rainbow Six und The Division ist es eigentlich ein Wunder, dass sich Ubisoft so lange geweigert hat, auf den Battle-Royale-Zug aufzuspringen. Nun scheint es so, als ob der Entwickler endlich eine Antwort auf die Fragen ihrer Fans hat, denn das französische Unternehmen hat eine neue Website namens PrismaDimensions.com gestartet, die am 2. Juli etwas namens Hyper Scape zu enthüllen scheint. Am Ende der Seite sehen wir, dass Ubisoft Montreal beteiligt ist und die haben schon eine Weile lang nichts Eigenes mehr gemacht. Hervorgehoben wird ansonsten nur die Nähe zu Twitch, wodurch Nutzer sicher Einfluss auf das Spiel nehmen können. Weitere Informationen zu diesem Projekt erhalten wir wohl am Donnerstag, falls das alles stimmt.