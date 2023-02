Ubisoft hat eine "verbesserte Version" von Skull and Bones

HQ

An diesem Punkt fühlt es sich einfach traurig an, Skull and Bones zu treten, während es unten ist. Ursprünglich im Jahr 2017 angekündigt, hat das Spiel so viele Verzögerungen erlebt, dass viele der Leute, die sich einst auf das verwegene Abenteuer gefreut haben, jetzt fest davon überzeugt sind, dass es vielleicht nie veröffentlicht wird.

Es scheint jedoch, dass Ubisoft immer noch einen Hoffnungsschimmer für das Spiel hat. In einem kürzlichen vierteljährlichen Finanzanruf (danke, PC Gamer) fragte jemand Ubisoft, wie viele Kopien Skull and Bones machen müsste, um nach einer so langen Entwicklungszeit einen Gewinn zu erzielen. Sie erwähnten auch die glanzlosen frühen Eindrücke von Playtestern.

Frederick Duguet, Chief Financial Officer bei Ubisoft, bestritt die Idee, dass die Leute mit dem Spiel nicht zufrieden waren, und sagte: "Wir waren sehr zufrieden mit dem Spieltest, den wir Anfang Januar gesehen haben, also haben wir eine sehr starke verbesserte Version, die wir den Spielern zeigen können, die sie noch nicht gesehen haben."

Während dies wie ein Schulkind klingt, das protestiert, dass seine imaginäre Freundin real ist und sie einfach auf eine andere Schule geht, besteht eine geringe Chance, dass Ubisoft etwas für Skull and Bones im Ärmel hat. Aber es scheint unwahrscheinlich, dass das Pirateriespiel in der Lage sein wird, sich aus dem Loch zu graben, das es in den Jahren der Verzögerungen gemacht hat.