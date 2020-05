Ubisoft Forward: Digitales Event ersetzt E3-PK Mitte Juli

Ubisoft wollte Anfang des Jahres einige vielversprechende Games veröffentlichen, doch bislang haben wir von ihnen fast nur Aktualisierungen bestehender Projekte gesehen (und einen Autochess-Klon). Von Gods & Monsters, Rainbow Six: Quarantine und Watch Dogs: Legion haben wir schon lange nichts mehr gehört, außerdem stehen noch weitere große Titel (Skull & Bones, Beyond Good & Evil 2), sowie das neu angekündigte Assassin's Creed Valhalla im Raum. Über einige dieser Games möchte der Entwickler im Juli im Zuge einer digitalen Veranstaltung sprechen. Der Publisher grenzt dieses Format namens „Ubisoft Forward" zur klassischen E3-Pressekonferenz ab und hat uns noch nichts außer dem Datum mitgeteilt: der 12. Juli. Da wird es ganz sicher in den kommenden Wochen und Monaten noch mehr Infos zu geben.