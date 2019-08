Ubisoft bringt E3-Line-Up mit zur Gamescom

Ubisoft hat uns die Woche verraten, mit welchen Spielen sie auf der Gamescom auftrumpfen wollen. Große Überraschungen sollten Besucher nicht erwarten, da ihr Line-Up im Wesentlichen dem der E3 entspricht. Ghost Recon: Breakpoint ist am Start und darf gespielt werden, ihr lustiger eSports-Titel Roller Champions ebenfalls, das gleiche gilt für die neuen Inhalte von Rainbow Six: Siege. Watch Dogs: Legion dürfte für viele Spieler sicher das Highlight sein, das wird jedoch von Ubisofts eigenen Anspielern demonstriert - Hand anlegen dürft ihr selbst nicht. Ansonsten ist das große Finale der Rainbow-Six-Meisterschaft geplant, eine Bühne mit Live-Spielen (Trials Rising, Just Dance 2020 und Brawlhalla) wird es auch geben.

