Überlebe einen Zombie-Ansturm in Halo Infinite

Zombie-Modi in großen Actionspielen sind schon sehr lange beliebt, und jetzt ist Halo Infinite mit Survive the Undead an der Reihe. Dies ist ein neuer PvE-Modus, der von The Forge Falcons entwickelt wurde (von Fans mit Forge erstellt), und 343 Industries denkt offensichtlich, dass er gut genug ist, um ihn zu bewerben.

Es ist ein von der Horde inspirierter Modus, in dem du so viele Runden wie möglich gegen einen immer heftigeren Feind überleben musst, wobei der Rekord derzeit bei Runde 64 steht. Über Halo Waypoint beschreiben die Forge Falcons ihren Spielmodus wie folgt:

"Survive the Undead ist ein brandneuer, endloser, rundenbasierter Hordenmodus. Es wurde mit dem Forge-Tool von Halo Infinite erstellt, nutzt die Sandbox von Halo voll aus und bietet den Spielern ein PvE-Erlebnis, das sie in Halo noch nie zuvor gesehen haben."

Survive the Undead wird zwei Wochen lang erhältlich sein, also probiert es unbedingt aus, den Kommentaren nach zu urteilen, wird es sehr gut aufgenommen.