Überblick der Anpassungsmöglichkeiten und Fähigkeiten in Ghost Recon: Breakpoint

Wir haben eine Menge Eindrücke von Ghost Recon: Breakpoint erhalten, als wir Ubisoft vor kurzem in Paris besucht haben (unseren frischen Anspielbericht habt ihr schon gelesen, oder?), vieles davon dürfen wir freundlicherweise bereits jetzt, also vor dem offiziellen Verkaufsstart am 4. Oktober mit euch teilen.

In den unteren Videos seht ihr einige der Anpassungsoptionen, mit denen ihr eure Soldaten personalisieren dürft. Wir haben uns für einen rauen und robusten Krieger entschieden, das Video zeigt allerdings noch viele weitere Möglichkeiten, darunter sehr interessante Gesichtsbehaarungen. Eure Spielfigur lässt sich zudem mit Fähigkeiten individualisieren, was sich entsprechend beim Gameplay zeigt. Einen Eindruck davon erhaltet ihr im zweiten Video, wo wir uns mit einigen Fortschrittsoptionen auseinandersetzen.

