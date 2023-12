Über Sport, Inspiration und Herausforderung: Ein Interview mit Sitapha Savané

HQ

Im Rahmen des Arucas Gaming Fest hatten wir das Vergnügen, uns mit dem legendären Center der Liga ACB und dem Präsidenten von CB Gran Canaria, Sitapha Savané, im Stadion der Mannschaft zusammenzusetzen. Im Interview sprachen wir vor allem über Sport und Inspiration, darunter Savanés eigene und ganz besondere Lebensgeschichte, den besseren Einsatz von Technologie und Videospielen oder wie Spieler in der realen Welt von digitalen Spielen und Simulatoren lernen können.

[Mr. Savané war so freundlich, Gamereactor am Vorabend einer der größten Begegnungen von Granca in dieser Saison zu besuchen]

★ GR: Wie denkst du über das morgige Spiel? Das muss ich euch in erster Linie fragen, denn ich spüre die Anspannung...

Savané: Es gibt Spannungen, aber wissen Sie, wir sind sehr zuversichtlich. Wir spielen zu Hause. Wir werden unser Publikum hier haben. Sie werden uns unter Druck setzen. Wir sind zu Hause eine sehr starke Mannschaft, aber gleichzeitig haben wir großen Respekt vor unserem Gegner von morgen, dem Lenovo-Teneriffa-Team.

Sie sind unsere regionalen Rivalen, daher sind diese Spiele für die Zuschauer und die Spieler etwas ganz Besonderes. Wir wollen einfach nur eine große Basketball-Party veranstalten, um zwei großartige Teams und zwei großartige Vereine zu feiern, die einen guten Job machen, um die Kanarischen Inseln weltweit zu repräsentieren.

★ Wir werden über Sport und junge Menschen sprechen, aber um sie zu inspirieren und für diejenigen, die deine Geschichte vielleicht nicht kennen - und ich weiß, dass wir stundenlang über deine Geschichte reden könnten, oder? - Aber erzähl uns ein wenig über deine Erfahrungen, als du aus dem Senegal in die USA gegangen bist und dann nach Spanien gekommen bist und für den ACB gespielt hast.

Nun, ich habe immer gesagt, dass ich sehr viel Glück habe, und meine Mutter hat immer gesagt: "Du hast kein Glück. Du hattest Chancen, und dann arbeitest du hart, um das Beste daraus zu machen."

Ich bin im Senegal in einer Mittelklassefamilie geboren und aufgewachsen, aber ich hatte die Besonderheit, dass mein Vater und meine Mutter Politiker und UN-Beamte waren. Ich hatte also das Glück, diese großartigen Möglichkeiten zu haben, als ich jung war, eine davon war, später für einige Zeit im Ausland zu leben.

Ich habe in Genf gelebt und bin dann mit meiner Mutter, die dort bei den Vereinten Nationen war, nach New York gezogen. Das war ungefähr zu der Zeit, als ich anfing, mich ernsthaft mit Basketball zu beschäftigen. In die USA zu gehen, gab mir eine großartige Gelegenheit, im besten Land zu sein, wir können sagen, für Basketball zu dieser Zeit, mich sehr zu entwickeln, ging auf die Universität dort drüben, spielte in der NCAA, die College-Turniere dort drüben.

Und als das vorbei war, hatte ich die Möglichkeit, Profi zu werden. Mit der NBA hat es nicht geklappt, aber ich hatte die Chance, in die spanische Liga zu kommen. Ich habe hier in der zweiten Liga angefangen, in einer Mannschaft auf Menorca, einer kleinen Mannschaft. Er kam rein, ein Unbekannter, und wir hatten eine wirklich sehr gute Saison, und ich war einer der herausragenden Spieler.

Und von da an ging es im Grunde einen Schritt nach dem anderen. Und was ich anfangs für eine kurze Karriere von zwei, drei Jahren hielt, in Europa zu spielen, Spaß zu haben, in Spanien und am Mittelmeer abzuhängen, Mädchen zu kennen und ein neues Leben zu führen, entpuppte sich als eine 18-jährige Karriere hier in Spanien.

★ Und mit dieser Geschichte im Gepäck können Sie junge Studenten und Menschen, Männer und Frauen, die mit Sport und Basketball beginnen, inspirieren. Wie wichtig ist Ihrer Meinung nach die Sporterziehung für junge Menschen und dafür, dass sie zu Erwachsenen heranwachsen, egal in welchem Beruf?

Für mich ist das riesig. Und wissen Sie, ein Verein wie unserer hat zum Beispiel ein großes Jugendprogramm. Wir haben fast tausend Kinder, die sich im Verein engagieren. Und ich sage ihnen immer, dass Sport, und vor allem Mannschaftssportarten, jungen Kindern so viele Werte beibringt. Und es lehrt dich, während du spielst, was für mich der beste Weg ist, um zu lernen. Weil du wirklich denkst, dass du spielst, aber gleichzeitig nimmst du tonnenweise Werte aus der Teamarbeit mit, bist belastbar, lernst, wie man verliert, und stehst wieder auf und arbeitest härter, um besser zu werden.

Und das sind alles Eigenschaften, die ich später, als Mannschaftspräsident eines Vereins, bei all meinen Mitarbeitern suche. Fleißig sein, die Disziplin haben, wirklich zu üben, um besser zu werden, und immer diese Bereitschaft haben, sich zu verbessern.

★ Jetzt, wo wir über Sport sprechen, lassen Sie uns über Sport und die digitale Version davon sprechen. Ich weiß, dass ihr mit NBA 2K vertraut seid, und hier für das Arucas Gaming Fest veranstalten wir ein Turnier, bei dem die Spieler sowohl die digitale Version als auch den echten Sport spielen können, und dann bestimmen wir einen [kombinierten] Champion. Was denkst du also darüber, wie Videospiele den Nutzern helfen können, den Warenkorb zu verstehen und dem Warenkorb näher zu kommen? Und umgekehrt, Menschen, die sich vielleicht nur für Sport interessieren, aber jetzt an digitalen Veranstaltungen teilnehmen können.

Ich denke, Ihre Veranstaltung hat ein großartiges Konzept, denn die Mischung aus beidem ist für mich der entscheidende Teil. Ich meine, früher war es offensichtlich nur Basketball auf der Straße, weißt du, auf den Plätzen. Jetzt haben Sie die digitale Seite, die ganze Gaming-Seite. Wenn man beides zusammennimmt, ist es eine echte Ergänzung.

Ich denke immer an das Beispiel meines eigenen Sohnes, der sich sehr für Spiele interessiert. Und er liebt die FIFA, von der er mir sagte, dass sie jetzt nicht mehr FIFA heißen wird. Dessen bin ich mir also bereits bewusst. Und 2K. Und er spielt Basketball in einer unserer Jugendmannschaften. Und als Elternteil ist es für mich seltsam, weil ich ein ehemaliger Spieler bin. Ich möchte nicht der Vater sein, der ihm mehr beibringt, als der Trainer, besessen. Aber ich möchte auch, dass er etwas über das Spiel lernt und über das Spiel Bescheid weiß.

Ich bin Old School, also möchte ich, dass er die Magic Johnsons, die Michael Jordans und alles andere kennt. Und das alles hat er mit 2K gelernt, bevor ich überhaupt dazu kam. Und das hat er zum Beispiel mit Michael Jordan, wo man seine ganze Karriere machen kann. Und er hat von Michael etwas über "The Flu Game" und all diese verschiedenen Momente gelernt. Ich bin ein großer Michael-Jordan-Fan. Ich hatte fast eine Träne im Auge, als ich realisierte, dass er das alles gelernt hatte. Und ich musste nicht einmal kommen und ihm das beibringen. Und sogar in seinem Spiel in der realen Welt habe ich Verbesserungen bemerkt, die ich mit ihm in Verbindung bringe, als er 2K spielte.

Denn was die taktische Seite angeht, so mag man so viele Dinge, dass man sie sieht, während man spielt. Und er spielt auch in der realen Welt. Also begreift er es. Und ich habe eine gewisse Verbesserung in seinem Spiel gesehen. Und ich habe ihn gefragt: "Wie hast du das beim Training gelernt?" Er antwortete: "Nun, einige dieser Dinge, ja. Aber wenn ich 2K spiele und das sehe und es in meinem Kopf hängen bleibt, dann probiere ich es beim Training aus." Und für mich ist das das Beste, weil die Leute manchmal denken, dass es schlecht für die Kinder ist, wenn man nur das Spiel spielt. Sie setzen sich hin und spielen. Ich sagte: "Nein, du kannst beides mischen. Und eine Seite lehrt die andere." Seine Liebe zum Basketball führte ihn zu 2K. Und da er 2K spielt, hilft er ihm jetzt, sich zu verbessern und mehr Wissen über den Basketball-Teil zu erlangen.

★ Hast du auch eine Träne im Auge, wenn er dich schlägt?

Das ist der Teil. [Lacht] Es ist eine andere Träne. Es ist ein harter Moment für einen Vater. Du sagst: "Mein Sohn ist 10. Wie kann mich ein 10-jähriges Kind bei irgendetwas schlagen?" Ich bin also super konkurrenzfähig. Und weißt du, es ist immer so, dass meine Frau mich manchmal erwischt, wenn das Kind zur Schule geht. Ich sagte: "Schatz, ich gehe heute etwas später ins Büro. Ich muss jetzt eine Stunde reinstecken, um mich zu verbessern." Ich bin auf YouTube und suche nach Tutorials, um mich zu verbessern, damit ich ihn schlagen kann [lacht].

Und es hat auch eine besondere Bindung zwischen uns als Vater und Sohn geschaffen. Wissen Sie, wir haben unser besonderes Ding. Er hat so viele besondere Bindungen zu seiner Mutter. Jetzt habe ich also auch meine besondere Bindung zu ihm beim Basketball, auf dem Platz und auch, wenn wir 2K spielen.

★ Und Sie haben erwähnt, wie Videospiele von Menschen, von Eltern wahrgenommen werden können. Und hier bei dieser Veranstaltung achten wir auch ein wenig darauf, beide Technologien oder Best Practices sinnvoll zu nutzen, sowohl Technologie als auch Videospiele. Also, was denkst du darüber, Eltern und vielleicht auch Lehrern beizubringen, damit sie dies den Kindern vermitteln können?

Ich denke, es ist riesig. Und wissen Sie, mit Veränderungen kommt oft auch Angst. Und zunächst mal etwas Neues... Ich meine, jetzt haben wir KI, und wir wissen nicht, wohin sie gehen wird. Und wir haben viele Debatten darüber, ob es großartig oder extrem gefährlich sein kann.

Ich denke, wenn man das Atom spaltet, ist es etwas, das zerstören kann, mit Waffen, oder das Energie und Elektrizität geben kann. Ich sehe das hier genauso, wo es ein riesiges Potenzial im Gaming gibt. Und das ist etwas, das unbedingt vorangetrieben werden muss. Aber der Schlüssel ist das, was Sie erwähnt haben, Best Practices. Und die müssen wirklich verteilt werden. Eltern, Lehrer, wir als Gesellschaft wissen also, wie wir das am besten nutzen können.

Wie das Beispiel, das ich mit meinem Sohn verwendet habe. Es ist also ein positiver Effekt, denn wir wissen auch, wie so viele Dinge auf dieser Welt. Es kann sein, weißt du, ich mag Wein. Und eine Person, die Wein mag, kann großartig Wein schmecken und Wein trinken. Aber wenn man es zu weit treibt, ist es natürlich gefährlich. Es ist also für alles dasselbe. Ich finde es großartig, dass Ihre Veranstaltung wirklich den Fokus darauf legt und Eltern, Lehrern und der Gesellschaft als Ganzes die Werkzeuge an die Hand gibt, um das Beste aus dem Spielen herauszuholen.

★ Das ist ein wirklich schöner Vergleich, den du da ziehst. Ich bin zum ersten Mal auf Gran Canaria. Was können Sie uns aus Ihrer Erfahrung sagen? Was können Sie den Leuten empfehlen, Gran Canaria zu besuchen und von Gran Canaria zu lernen, in Bezug auf das kulturelle und sportliche Angebot, das Sie hier haben?

Nun, ich schätze mich sehr glücklich, wie ich bereits sagte, denn ich wurde in einem großartigen Land geboren, dem Senegal. Ich konnte in verschiedenen Ländern Europas leben. Ich war in den Vereinigten Staaten, wo ich studierte und lebte. Und ich habe es immer geschafft, aus jedem Ort, an dem ich lebte, das Beste herauszuholen. Und nachdem ich an all diesen Orten war, entschied ich mich, meinen Wohnsitz Gran Canaria zu machen.

Das muss Ihnen also etwas sagen. Wenn du gesagt hast, vergiss New York, vergiss Dakar, vergiss Paris. Ich finde, es ist ein wunderbarer Ort. Die Menschen sehen immer zuerst das Wetter. Es ist etwas Offensichtliches. Aber das Wetter hat einen großen Einfluss auf deine Stimmung, wenn du darfst, und auf dein Leben im Allgemeinen.

Die Menschen sind extrem offen. Heutzutage gibt es Orte, an denen man als schwarzer Mann aus Afrika an einen Ort gehen und bestimmte Reaktionen spüren kann oder auch nicht. Hier habe ich extrem positive Erfahrungen gemacht.

Auf der sportlichen Seite, wie gesagt, das Wetter lässt es zu. Aber es gibt eine generelle Vorliebe für Sport. Sie haben die Möglichkeit, unzählige verschiedene Sportarten auszuüben. Es gibt ein tolles kulturelles Angebot. Es gibt einen Grund, warum es einer der größten touristischen Orte der Welt ist. Ich denke, wenn man hierher kommt, hat man nicht nur den Strand, sondern man hat jede Menge verschiedene Möglichkeiten. Wie jetzt, morgen, wenn es ein bewölkter Tag ist, gibt es ein riesiges Basketballspiel von zwei Mannschaften von den Kanarischen Inseln. Einer war Meister der BCL in Europa. Wir sind Europameister geworden. Wir haben jetzt die Fußballmannschaft, UD Las Palmas, das ist die erste Liga in der spanischen LaLiga. Wie ich schon sagte, auf kultureller Ebene haben wir die Theater, wir haben das Auditorium.

Es ist wirklich ein wunderbarer Ort. Und es gibt einen Grund, warum ich es mein zweites Zuhause genannt habe.

★ Das hört sich absolut fantastisch an. Also vielen Dank für deine Zeit und viel Glück beim morgigen Spiel.

Ich weiß es zu schätzen und wünsche viel Glück für den Rest der Veranstaltung.