Über 60 Autos düsen durch Hot Wheels Unleashed

Am 30. September ist es an der Zeit, im kommenden Spielzeugrennspiel Hot Wheels Unleashed um den ersten Platz zu kämpfen. Bekanntlich leben alle Rennspiele von der Fahrphysik unterschiedlicher Autos und jetzt wissen wir endlich mehr darüber, welche Arten von Fahrzeugen wir im neuen Spiel von Milestone verwenden können, sobald die Markteinführung hinter uns liegt.

In der neuesten Pressemitteilung ist von 66 Autos die Rede, die von Anfang an im Fun-Racer verfügbar sind werden. Neben dem Batmobil, dem Partybus der Ninja Turtles und dem Delorean-Wagen aus Zurück in die Zukunft gibt es natürlich auch "normale" Autos, wie den Koenigsegg Jesko, den El Camino, den Dodge Charger Daytona und den Audi R8 Spyder. Hot Wheels Unleashed erscheint für Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam und Epic Games Store).