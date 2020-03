Über 15 Millionen Spieler in Call of Duty: Warzone abgesprungen

Die anhaltenden Serverprobleme am Wochenende haben deutlich gemacht, was sich bereits letzte Woche anbahnte. Call of Duty: Warzone hat sein rasantes Wachstum mit einem beachtlichen Tempo fortgesetzt, weshalb wir ohne Übertreibung festhalten können, dass die Dinge immer noch gut laufen. Fortnite brauchte zwei Wochen, um mehr als zehn Millionen Spieler zu erreichen, Apex Legends hat diesen Meilenstein in nur drei Tagen erreicht. Infinity Ward gab nun bekannt, dass Call of Duty: Warzone in drei Tagen satte fünfzehn Millionen Spieler erreichen konnte.

Angesichts der Tatsache, dass die Leute in den nächsten Wochen wahrscheinlich häufiger abends zu Hause sitzen und mehr spielen werden, während das Coronavirus die Welt heimsucht, erwarten wir, dass der Entwickler bereits die neuen Erfolgsmeldungen vorbereitet. Was glaubt ihr, wann erreicht das Spiel 25 Millionen Spieler?