Typhlosion wird die neue Sieben-Sterne-Tera-Raid-Kampfherausforderung in Pokémon Scharlachrot und Violett sein

Für die meisten Spieler von Scarlet and Violet ist das Hauptabenteuer zu Ende, und jetzt müssen sie nur noch die zusätzlichen Herausforderungen genießen, wie das Abschließen des Pokédex (einschließlich der Secret Four mit der Stakes-Quest), das Aufrüsten der Ausrüstung, um gegen andere Trainer in Wettkämpfen zu kämpfen, und die Vorbereitung auf den Beginn der kommenden Erweiterung The Hidden Treasure of Area Zero .

Aber Game Freak und The Pokémon Company wollen den Nervenkitzel nicht aufgeben, neue Kreaturen zu fangen, die auch einige der beliebtesten Pokémon aus früheren Generationen zurückbringen, und jetzt haben sie einen neuen Sieben-Sterne-Tera-Raid-Kampf mit einem Pokémon der zweiten Generation angekündigt: Typhlosion.

Die letzte Weiterentwicklung des Johto-Starters, Cyndaquil, ist der neue Gegner, den es in den Black Crystal Tera Raids zu besiegen gilt, mit The Mightiest Mark (alle Werte perfekt) und Stufe 100. Ein sehr robustes Tier, das eine gute Koordination zwischen den Trainern erfordert, die gegen ihn kämpfen werden, und der nicht nur auf seine Feuerangriffe, sondern auch auf seinen speziellen Ghost Tera-Typ vorbereitet sein muss.

Wie immer kann dieses Pokémon nur einmal pro Spiel gefangen werden, und das Event, um es zu erhalten, ist begrenzt: 14. bis 16. April für den ersten Versuch und 21. bis 23. April für den zweiten. Wir empfehlen dir, ein Pokémon vorzubereiten, das gegen Feuer und Geist mächtig ist, z. B. Pokémon vom Typ Wasser und Pokémon vom Typ Unheimlich.

Werden Sie es mit Typhlosion versuchen?

Danke Serebii.net.