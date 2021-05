Two Point Hospital ab Ende Juli im Sonic-Fieber

You're watching Werben

Das Sega-Studio Two Point Studios nimmt an den Feierlichkeiten zum runden Geburtstag von Sonic the Hedgehog teil. Two Point Hospital wird Ende Juli neue Anpassungsoptionen bekommen, mit denen ihr euer Krankenhaus in ein Paradies für Retro-Fans verwandelt. Die Garderobe der Ärzte und Krankenpfleger lässt sich auf diese Weise in Kopien von Sonic, Knuckles, Miles oder Amy verwandeln. Außerdem wird es altmodisches Mobiliar geben, darunter Arcade-Automaten, Röhrenfernseher, auffällige Statuen und ein bunter Sonic-Teppich. In der gestrigen Präsentation wurde das sogenannte "Sonic Pack" auf den 30. Juli datiert, wohingegen es in der offiziellen Pressemitteilung heißt, dass die Inhalte bereits am 22. Juli in Form eines kostenlosen Updates in das Spiel gelangen sollen.