Twitter/X hat seit letztem Jahr 30 % seiner täglichen Nutzer in Großbritannien verloren

Viele alte Twitter-Nutzer sind seit Elons Musks Übernahme und der Umbenennung des sozialen Netzwerks in X sehr unzufrieden. Einerseits sind die Menschen über Änderungen verärgert, die ihnen nicht gefallen (von der Kaufmöglichkeit für Verifizierungen bis hin zu zahlreichen Bots und fehlender Moderation trotz offensichtlicher Straftaten). Andererseits haben viele Probleme mit Musk selbst, der nie zögert, Verschwörungstheorien zu teilen und häufig von seinem eigenen Dienst mit Faktenprüfungen konfrontiert wird.

Wir wissen schon lange, dass Twitter/X seit der Übernahme durch Musk stark an Wert verloren hat, aber jetzt legt die Financial Times mit einem neuen Bericht nach, der zeigt, wie der Dienst schnell schrumpft. In den USA ist die Zahl der täglichen Nutzer seit letztem Jahr um 20 % gesunken, während sie in Großbritannien um mehr als 30 % zurückgeht (acht Millionen tägliche Nutzer vor einem Jahr gegenüber 5,6 Millionen heute).

Financial Times schreibt, dass Twitter/X-Nutzer, die das Unternehmen verlassen, sich größtenteils für Threads entscheiden, aber auch für Bluesky (das prozentual am schnellsten wächst). Eine Konsequenz daraus ist, dass zunehmend Social-Media-Echokammern entstehen, in denen diejenigen, die Musk und MAGA mögen, eher auf X/Twitter zu finden sind, während diejenigen, die dies nicht tun, auf andere Plattformen abwandern

Die Gefahr besteht natürlich darin, dass Sie, wenn Sie Ihre sozialen Medien auf der Grundlage gleichgesinnter Ansichten auswählen, auf Schulterklopfen und Nutzer stoßen, die Ihre Meinung bestätigen, während Sie selten Menschen ausgesetzt sind, die anders denken. Wie die Financial Times zu Recht hervorhebt, scheint es also, dass das ohnehin schon schlechte Debattenklima zwischen Links und Rechts in vielen Bereichen weiter gespalten werden könnte, wodurch Lager entstehen, die absolut kein Verständnis füreinander haben und die Zwietracht schüren.

Wie siehst du diese Entwicklung und bist du überrascht, dass Twitter/X so viele Nutzer verloren hat?