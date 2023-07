Twitter schrumpft im Schatten eines rasant wachsenden Threads

HQ

Wie bereits erwähnt, hat der Start von Threads, Metas eigenem Twitter-Konkurrenten, eine noch nie dagewesene Anzahl von Nutzern angezogen und in weniger als fünf Tagen die 100-Millionen-Marke überschritten. Aber der Erfolg scheint (teilweise) auf Kosten von Twitter gegangen zu sein, das seinen Traffic im Schatten seines neuen Konkurrenten zurückgehen sah. Allein in den ersten beiden Tagen des Lebens von Thread war die Zahl der Nutzer, die auf Twitter zugriffen, laut einem Bericht von Cloudflare um fünf Prozent niedriger als zur gleichen Zeit in der Vorwoche.

Gemessen über ein Jahr sieht die Situation mit elf Prozent weniger Traffic auf Twitter noch schlimmer aus, worauf die beiden Top-Manager des Unternehmens (Musk und Yaccarino) mit der Behauptung reagierten, dass der Traffic tatsächlich zurückgegangen sei. Aber diejenigen, die Zeit mit dem Dienst verbringen, tun dies im Vergleich zu Mitbewerbern länger. Linda Yaccarino twitterte Folgendes:

"Ich will dich nicht am seidenen Faden hängen lassen... aber Twitter, ihr habt euch wirklich selbst übertroffen!

Letzte Woche hatten wir unseren größten Nutzungstag seit Februar."

Elon Musk wiederum reagierte auf den Tweet auf seine Weise und gab folgende Einblicke:

"Die kumulierten Benutzersekunden pro Tag der Bildschirmzeit des Telefons, wie von iOS & Android berichtet, sind am schwierigsten zu spielen.

Ich denke, dass wir diese Woche einen Allzeitrekord aufstellen können."

Was denkst du über den Krieg zwischen Threads und Twitter, wer in ein paar Jahren als Sieger hervorgehen wird?

Die Statistiken sprechen für sich.

