Twitch-Chat macht Flugschein in Microsoft Flight Simulator

Die Twitch-Community hat immer Recht, obwohl sich die vielen Nutzer nur selten einig sind. Am Wochenende haben die Zuschauer in der Kategorie "Twitch Plays" den Microsoft Flight Simulator gespielt und einen eintägigen Flug sicher und unbeschadet abgeschlossen. In diesem Format treffen die Spieler gemeinsam Gruppenentscheidungen, die dann entsprechend registriert und vom Spiel umgesetzt werden. In der Vergangenheit hat der Twitch-Chat bereits Pokémon gespielt und erfolgreich Dark-Souls-Bosse bekämpft.

Twitch Plays Microsoft Flight Simulator wurde tatsächlich von Rami Ismail eingerichtet, die Hälfte des inzwischen geschlossenen Spieleentwicklers Vlambeer (Nuclear Throne und Luftrausers). Die Zuschauergruppe übernahm mit ihren Chatbefehlen die Kontrolle über die Boeing 787-10 Dreamliner. Gestartet wurde in Košice, Slowakei, und nach einer erfolgreichen Barrel Roll landete die Maschine dort auch wieder - unversehrt. Beeindruckendes Zeug, ihr verrückten Twitch-Piloten.