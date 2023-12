Twitch wird in Korea geschlossen

HQ

In einer ziemlich überraschenden Wendung der Ereignisse hat die Live-Streaming-Plattform Twitch angekündigt, dass sie offiziell schließen und Korea verlassen wird. Diese Informationen wurden in einem Blogbeitrag von CEO Dan Clancy enthüllt, der erklärte, dass die Kosten für den Betrieb im Land so " unerschwinglich teuer" seien, dass es für die Plattform finanziell nicht mehr rentabel sei, ihre Aktivitäten in diesem speziellen asiatischen Markt fortzusetzen.

Twitch hat erklärt, dass es zusätzliche Möglichkeiten erkundet hat, um diese Entscheidung zu vermeiden, einschließlich eines Peer-to-Peer-Modells und einer niedrigeren maximalen Quellqualitätsauflösung, aber obwohl diese zur Kostensenkung beitragen, sollen die Netzwerkgebühren in Korea immer noch zehnmal so hoch sein wie in den meisten anderen Ländern.

Dies hat dazu geführt, dass der Streamer auch erklärt hat, dass er beabsichtigt, Streamern, die im Land Communities aufgebaut haben, dabei zu helfen, sich woanders niederzulassen, auch wenn das bedeutet, dass sie zu einer ganz anderen Plattform wechseln müssen.

In der Erklärung heißt es abschließend: "Ich möchte noch einmal betonen, dass dies eine sehr schwierige Entscheidung war und wir sehr enttäuscht sind, dass wir sie treffen mussten. Korea hat schon immer eine besondere Rolle in der internationalen E-Sport-Community gespielt und wird dies auch weiterhin tun, und wir sind unglaublich dankbar für die Communitys, die sie auf Twitch aufgebaut haben."

Auf die Frage, wann der Shutdown in Kraft treten wird, wurde uns gesagt, dass koreanische Streamer am 27. Februar 2024 die Monetarisierungsfunktionen verlieren werden, und am 4. Juni 2024 werden auch Affiliates und Partner im Land abgeschaltet.