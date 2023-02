Twitch verbietet beliebten Streamer, korrigiert Brüste zu sehr

HQ

Es gibt sehr strenge Regeln auf Twitch über sexuelle Inhalte, etwas, das oft diskutiert wurde, da das Regelwerk auf weibliche Streamer ausgerichtet zu sein scheint. Und manchmal sind die Regeln grenzwertig absurd, wofür der unglaublich beliebte Cross-Dressing-Streamer F1NN5STER bürgen kann. Laut Twitch selbst galt das Verbot für "übermäßige Brustberührung", was eigentlich nur Finn war, der gezwungen wurde, seinen BH und die falschen Brüste, die er trug, wiederholt zu korrigieren. Zum Zeitpunkt des Schreibens ist der Kanal mit mehr als 500.000 Abonnenten immer noch nicht verfügbar und Finn selbst kommentierte den Vorfall wie folgt:

"Während ich meinen BH fixierte, wurde dies als "längeres Berühren weiblicher Brüste" angesehen. Es gibt zwei Regelsätze und Twitch warnt nicht, wenn sie dich als weibliche Moderatorin sehen. Als Mann kann es jetzt verboten sein, deine Brust zu berühren, je nachdem, wie weiblich Twitch dich sieht."

Die Reaktionen der Fans auf der ganzen Welt fallen deutlich in zwei Lager. In erster Linie diejenigen, die Finn dazu gratulieren, dass er weiblich genug aussieht, um Twitch zu täuschen. Aber auch diejenigen, die jetzt die Regeln kritisieren, weil man nicht einmal in der Lage sein sollte, seine Unterwäsche zu reparieren, ohne in Schwierigkeiten zu geraten.

"Also, wenn du nur große Brüste hast und deinen BH reparieren oder dein Oberteil anpassen musst, wirst du jetzt verboten, ahh macht Sinn".

— kiwi (@kiwithesmol)"Bruh, also könnte jeder gesperrt werden, weil er seinen BH angepasst hat? Ist das Ihr Ernst? Das ist ein ekelhafter 'Grund' für ein Verbot."

— Wütend| Comms Open (@AngrilyUwUs)"Längere Berührung? Wie viele Sekunden darf ich also meine eigenen Brüste streicheln, bis sie verlängert sind?"

— Mecha.EXE (@MechaDotEXE)"Ich kann es kaum erwarten, 💜 dass Twitch mich mit 'Frau' diagnostiziert".

— Usabi Eria🔞🏳️ ⚧️ || YGO Pack Opening Addict (@UsabiEriaCh)

Was haltet ihr davon, ist die Regelung etwas unnötig hart und sollte Twitch die Zügel etwas lockern?