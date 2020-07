Turtle Rock mit erstem Teaser-Bild zu Back 4 Blood

Mit Left 4 Dead wurden die Turtle Rock Studios bekannt. Zwischenzeitlich von Valve gekauft, schien das Ende von Left 4 Dead eingeläutet, als die Turtle Rock Studios Valve wieder verließen. Nun gibt es gute Neuigkeiten: Back 4 Blood - der kommende Titel der Entwickler - wurde von den Entwicklern am 4. Juli (dem US-Unabhängigkeitstag) via Twitter angeteasert und scheint sich nah an der Left-4-Dead-Reihe zu bewegen. Auf Twitter heißt es:

"Der 4. Juli dieses Jahres ist für uns alle nicht leicht, daher möchten wir euch einen kleinen Ausblick bieten und etwas "Hope" (Hoffnung)."

Das Wort "Hope" scheint sich auf die Location des unten folgenden Bildes zu beziehen. Der Ort wirkt wie ein altes Fort aus Zeiten des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges in einem postapokalyptischen Setting. Über alle weiteren Neuigkeiten rund um Back 4 Blood werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten!