Turtle Beach kündigt den Stealth Ultra-Controller für Xbox an

Es gibt sicherlich keinen Mangel an hochwertigen Controller-Optionen für Xbox Series S / X, aber mehr zur Auswahl ist natürlich besser, und Turtle Beach hat jetzt seinen Stealth Ultra Wireless-Controller für Xbox, PC und Android -Geräte angekündigt.

Turtle Beach sagt, dass es seine beste Komponente mit extrem niedriger Latenz bietet und 30 Stunden Gaming mit einer einzigen Ladung (Ladegerät im Lieferumfang enthalten) und voller RGB-Beleuchtungsunterstützung bietet. Der Stealth Ultra hat auch AntiDrift-Joysticks, die gegen Controller-Drift verhindern sollen, und Tasten, die angeblich fünfmal länger halten als Standardlösungen, ein Command Center-Display, zusätzliche Tasten auf der Rückseite und viele andere coole Funktionen.

Wie zu erwarten, bedeutet all dies auch, dass es ein ziemlich teures Stück ist, und Sie können es bei TurtleBeach.com für 199,99 US-Dollar vorbestellen (und mehr darüber lesen), mit einer geplanten Veröffentlichung am 15. Dezember. Cris Keirn, Interims-CEO und SVP of Global Sales bei Turtle Beach, sagte dazu:

"Die Premium-Komponenten, die Verarbeitungsqualität und die Funktionen des Stealth Ultra heben ihn von allen anderen Controllern auf dem heutigen Markt ab und machen ihn zum unverzichtbaren Controller für Gamer, die das Beste wollen. Die Controller von Turtle Beach wurden entwickelt, um ein Höchstmaß an Kontrolle zu bieten und Funktionen zu integrieren, die weit über die Kategorie hinausgehen. Der brandneue Stealth Ultra ist ein hervorragender Beweis für dieses Ideal und ein weiteres klares Beispiel dafür, dass Turtle Beach dieses Versprechen an unsere Fans weiterhin einlöst."

