TSMC wird 17 Milliarden US-Dollar für eine japanische 3-nm-Anlage ausgeben

HQ

TSMC baute bereits eine neue Chipfabrik in Kumamoto, aber laut mehreren Medien, darunter dem Wall Street Journal, hat die Anlage ihren Zweck geändert, während sie noch im Bau ist.

Ursprünglich für weniger wichtige Produktion vorgesehen, wird es nun auf die Produktion von 3-nm-Chips ausgerichtet, wobei TSMC Berichten zufolge 17 Milliarden US-Dollar ausgibt, was möglicherweise der Grund ist, warum TSMC-Vorsitzender C.C. Wei ein Treffen mit Premierminister Sanae Takaichi hatte.

Auch wenn diese Investition enorm erscheint, insbesondere da TSMC bereits Pläne bekannt gegeben hat, 20 Milliarden Dollar in die Produktion in Japan zu investieren, wird sie immer noch von ihren 165 Milliarden Dollar Investitionen in die US-Produktion in den USA übertroffen.

Da TSMC die eigentlichen Chips sowohl für AMD, Nvidia, Apple als auch Qualcomm herstellt, wird dringend mehr Kapazität benötigt, wenn die Preise realistisch sinken sollen.