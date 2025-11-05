TSM verlässt die Konkurrenz Valorant ohne "sofortige Rückkehr in Sicht"

HQ

Es kommt immer häufiger vor, dass E-Sport-Organisationen von Szenen abweichen, in denen sie das Gefühl haben, dass es nicht die richtige Unterstützung oder Struktur gibt, um ihre Präsenz und Investitionen finanziell zu unterstützen. Zu diesem Zweck ist TSM der nächste, der eine diesbezügliche Entscheidung trifft, die Valorant zurücklassen, ohne die Absicht zu haben, zurückzukehren.

In einem Social-Media-Post verweist die Organisation auf die Struktur der Valorant E-Sport-Szene als Grund für ihren Abgang und stellt fest, dass das Ökosystem einfach nicht den Raum und die Räume für Teams unterhalb des Tier 1 Valorant Champions Tour Circuits bietet.

"Nach einem Jahrzehnt in Valorant planen wir, den Bereich zu verlassen, ohne dass eine sofortige Rückkehr in Sicht ist.

"Wir möchten uns bei Riot für ihre kontinuierlichen Versuche bedanken, das Tier-2-Ökosystem zum Besseren umzustrukturieren und ein Spiel zu schaffen, das wir alle lieben. Wir sprechen all unseren Spielern in den letzten 5 Jahren, die Geschichte in diesem Esport möglich gemacht haben, unsere tiefste Wertschätzung aus."

Mit dieser Entscheidung im Hinterkopf hat TSM alle drei seiner Valorant Kader veröffentlicht, einschließlich der Hauptmannschaft der Männer, der Mannschaft Academy und der Mannschaft Game Changers, die als TSM X gilt.