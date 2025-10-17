TSM schließt sich The Finals esports mit neuem kompetitiven Roster an

HQ

Die kompetitive Szene für The Finals wächst und blüht weiter auf. Der actiongeladene Multiplayer-Shooter von Embark wird jeden Tag zu einem größeren Namen in der E-Sport-Szene und hat jetzt die Aufmerksamkeit eines weiteren E-Sport-Titanen auf sich gezogen.

TSM hat angekündigt, dass es sich The Finals esports anschließt. Das nordamerikanische Team hat einen Kader von drei Spielern unter Vertrag genommen, die es bei zukünftigen Events vertreten werden, und wer diese Personen sind, sind es "Visions", "Apollo" und "Arko".

Was den Zeitpunkt betrifft, an dem wir dieses Team das nächste Mal in Aktion sehen können, so ist TSM eines der nordamerikanischen qualifizierten Teams für die The Grand Major 2025, die vom 28. bis 29. November auf der DreamHack Stockholm stattfinden wird.