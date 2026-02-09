Trumps Grönland-Gambit rückt ein weiteres dänisches Territorium ins Rampenlicht: die Färöer-Inseln

HQ

Versteckt in den stürmischen Gewässern des Nordatlantiks machen die Färöer-Inseln selten weltweite Schlagzeilen. Doch die zunehmenden Spannungen um Grönland, ausgelöst durch die erneute Rhetorik von Donald Trump, haben (wie die New York Times berichtet) neue Aufmerksamkeit auf Dänemarks anderes weit entferntes Gebiet gelenkt, das an einem strategischen Scheideweg liegt und lange Ambitionen auf Unabhängigkeit hegt. Hier ist also alles, was Sie über die Färöer wissen müssen.

Wo sie sind und warum sie wichtig sind

Die Färöer-Inseln sind ein Archipel aus 18 zerklüfteten Inseln, die zwischen Island und Schottland liegen und etwa 55.000 Menschen leben. Obwohl sie klein sind, nehmen sie eine entscheidende Position innerhalb der sogenannten GIUK-Lücke ein, einem schmalen Seekorridor zwischen Grönland, Island und dem Vereinigten Königreich, der eine zentrale Rolle in der NATO-Verteidigungsplanung und russischen Marinebewegungen spielt. Dieser Wasserabschnitt ist eine der Hauptrouten, die russische U-Boote nutzen, um zwischen der Arktis und dem Atlantik zu gelangen. Während das arktische Eis zurückweicht und der militärische Wettbewerb zunimmt, sind die Färöer in globalen Sicherheitsüberlegungen unverhältnismäßig wichtig geworden.

Ein selbstverwaltetes Territorium, kein Staat

Die Färöer gehören zum Königreich Dänemark, regieren aber die meisten ihrer eigenen Angelegenheiten. Sie kontrollieren die Innenpolitik, Fischerei, Besteuerung und einen Großteil ihrer Wirtschaft. Dänemark bleibt weiterhin verantwortlich für Verteidigung, Außenpolitik und NATO-Vertretung. Im Gegensatz zu Grönland ist die färöische Wirtschaft weitgehend autark. Die Fischerei (insbesondere die Lachszucht) bildet die Grundlage für Exporte im Wert von Hunderten Millionen Dollar jährlich. Diese finanzielle Unabhängigkeit hat in den letzten Jahren die Argumente für volle Souveränität gestärkt.

Eine lange, komplizierte Unabhängigkeitsdebatte

Die Idee der färöischen Unabhängigkeit ist nicht neu. 1946 stimmte eine knappe Mehrheit für den Austritt aus Dänemark, doch das Ergebnis wurde letztlich von Kopenhagen blockiert. Auch spätere Bemühungen kamen ins Stocken, oft weil wirtschaftliche Unsicherheit die Trennung riskant machte. In den letzten zehn Jahren ist das Gespräch jedoch mit voller Wucht zurückgekehrt. Eine stärkere Wirtschaft und ein erneuertes Gefühl nationaler Identität haben die Unabhängigkeit auf die politische Agenda gehoben, wobei die Verhandlungen über eine erweiterte Autonomie Anfang 2026 wieder aufgenommen werden sollen. Dann kam Grönland.

Wie Grönland alles verändert hat

Als Trump die Idee, die Kontrolle über Grönland zu übernehmen (auch nur kurzzeitig) wiederbelebte, schickte das Schockwellen durch das gesamte dänische Königreich. Grönland reagierte, indem es sich Dänemark näherte, während Kopenhagen seinen Fokus auf die Bewahrung von Einheit und Sicherheit verlagerte.

Auf den Färöern legen die Führungskräfte still und leise auf Pause

Geplante Gespräche über größere Autonomie wurden verzögert, nicht aufgegeben, da Politiker die Risiken abwogen, Verfassungsänderungen in einer Zeit geopolitischer Instabilität voranzutreiben. Die vorherrschende Ansicht: Dies war nicht die Zeit, um die Beziehungen innerhalb des Königreichs zu belasten, während Außenmächte genau beobachteten.

Gefangen zwischen Superkräften

Die Lage der Färöer ist von globalen Akteuren nicht unbemerkt geblieben.



Russland hält eine sichtbare Präsenz in den umliegenden Gewässern, einschließlich Fischereifahrzeugen, die weiterhin in färöischen Häfen anlegen, obwohl große Teile Europas die Verbindungen abgebrochen haben.



China versuchte früher, seinen Einfluss durch Telekommunikationsinfrastruktur auszubauen, was letztlich unter US-Druck blockiert wurde.



Die NATO hat Patrouillen und Hafenbesuche erhöht, was die militärische Bedeutung der Inseln unterstreicht.



Einige färöische Beamte befürchten, dass zivile Schiffe (insbesondere russische Trawler) für Informationsbeschaffung oder Schlimmeres genutzt werden könnten. Da Unterseekabel in Nordeuropa zunehmend verwundbar sind, sind Sabotagebedenken nicht mehr theoretisch. Welche Rolle werden die Färöer in Zukunft spielen? Es ist noch zu früh, um das zu sagen. Trumps Grönland-Gambit hat dieses dänische Territorium jedoch ins Rampenlicht gerückt, und wir werden wahrscheinlich in den kommenden Monaten mehr darüber lesen...