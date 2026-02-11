Trump wird wichtige Klimafeststellung aus der Obama-Ära aufheben

HQ

US-Präsident Donald Trump wird die "Gefährdungsfeststellung" aus der Obama-Ära von 2009, die Treibhausgase wie CO2 als Bedrohung für die öffentliche Gesundheit feststellte, offiziell aufheben, teilte das Weiße Haus mit ( APT) mit. Die Entscheidung bildet die rechtliche Grundlage für die Regulierung von Emissionen nach dem Clean Air Act und bildet die Grundlage für bundesstaatliche Klimavorschriften für Fahrzeuge, Öl- und Gasbetriebe sowie Kraftwerke.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, nannte die Entscheidung die "größte Deregulierungsmaßnahme in der amerikanischen Geschichte" und sagte, sie würde den Amerikanern 1,3 Billionen Dollar sparen, ohne zu erläutern, wie diese Summe erreicht wurde. EPA-Administrator Lee Zeldin hatte zuvor angedeutet, dass die Aufhebung auf Fahrzeugemissionsstandards angewendet werden würde, obwohl die Behörde den Umfang noch nicht vollständig geklärt hat. Ein EPA-Sprecher bezeichnete das ursprüngliche Ergebnis als zutiefst schädlich für Familien und Unternehmen.

Umweltgruppen, darunter der Natural Resources Defense Council, der Environmental Defense Fund und Earthjustice, versprachen sofortige rechtliche Schritte. Kritiker argumentieren, dass die Rücknahme der Bundesregierung die Befugnis zur Regulierung der Klimaverschmutzung entziehen und langfristig zu höheren Gesundheits- und Wirtschaftskosten führen könnte. Ein Gerichtsverfahren scheint nun unvermeidlich...